Ширер: "Сульшер пошел на огромный риск, не купив замену для Лукаку"

Экс-бомбардир "Ньюкасла" и сборной Англии Алан Ширер считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пошел на огромный риск, не купив игрока на замену нападающему Ромелу Лукаку.

Минувшим летом Сульшер продал несчастного Лукаку в "Интер" за 73 миллиона фунтов, а в нападении решил сделать ставку на талантливую молодежь.



В лице Ромелу "красные дьяволы" лишились игрока, который забил 42 гола в 96 матчах за два сезона, поэтому Ширер недоумевает, почему Сульшер не обзавелся другим нападающим.



"Это может стать большой проблемой для "Юнайтед", потому что они пошли на огромный риск, оставшись без замены для Лукаку".



"Начинать сезон только с Маркусом (Рэшфордом), (Антони) Мартиалем и Мейсоном Гринвудом очень рискованно, и на плечи этой троицы ляжет огромное бремя в этой очень длинной кампании".



"Если мы говорим о Маркусе, то у меня есть ощущение, что он чувствует себя увереннее, атакуя с левого фланга. Там ему не нужно много играть, стоя спиной к воротам".



"Я не ставлю под сомнение его превосходный талант, однако я не считаю его прирожденным бомбардиром. Мы порой забываем, что ему только 21, поэтому время на его стороне".



"Я не думаю, что слова главного тренера сборной Англии его сильно заденут. Мы ничего не слышали от самого Маркуса, где он предпочитает играть, и я никогда не разговаривал с ним об этом".



"Но Гарет (Саутгейт), наверное, не стал бы говорить этого, если бы Маркус сказал ему, что видит себя именно центральным нападающим", — пишет Ширер в своей колонке в The Sun.