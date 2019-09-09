Райсу угрожают расправой после решения отвергнуть сборную Ирландии

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс признался, что его оскорбляют и угрожают расправой с момента, как он решил выступать за сборную Англии.

В феврале этого года 20-летний Райс принял решение связать свою международную карьеру со сборной Англии, а не Ирландии, откуда родом его бабушка и дедушка.



При этом Деклан уже успел сыграть три товарищеских матчах за ирландскую сборную, поэтому смена им национальной команды ранила многих людей — настолько, что некоторые из них принялись угрожать юноше.



"Да, в это плане мне слегка достается. Какие-то люди говорили, что придут ко мне домой... Плюс все то, что пишут в Интернете".



"Я бы мог углубиться в эту тему, потому что они угрожают моей семье, угрожают мне, но мне не нужно этого делать".



"Ты можешь просто кликнуть и создать фейковый профиль, поэтому невозможно знать, серьезны твои намерения или нет".



"2019 год на дворе, а подобные вещи происходят каждую неделю. Наделенным властью людям нужно обратить на это внимание", — сообщил Райс ITV.



Добавим, за сборную Англии Райс сыграл уже четыре матча, включая победу 4:0 над Болгарией в рамках отбора к Евро-2020 в минувшую субботу.