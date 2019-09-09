Эрик Байи вернется в строй досрочно

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи надеется на досрочное возвращение в строй после операции на колене.

Напомним, Байи был прооперирован в июле, повредив связки правого колена в товарищеском матче против "Тоттенхэма" в Шанхае.



Изначально на "Олд Траффорд" ожидали, что Эрик пропустит около пяти месяцев и не вернется на футбольное поля раньше конца декабря.



Однако восстановление 25-летнего ивуарийца идет со значительным опережением графика. ESPN предполагает, что уже через два месяца Байи приступит к полноценным тренировкам, а сыграть сможет после международного перерыва в ноябре.



Добавим, что свой последний официальный матч Байи провел еще в апреле. До своей нынешней травмы Эрик отсутствовал с повреждением левого колена.