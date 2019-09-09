Эрик Байи вернется в строй досрочно

Эрик Байи Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи надеется на досрочное возвращение в строй после операции на колене.

Напомним, Байи был прооперирован в июле, повредив связки правого колена в товарищеском матче против "Тоттенхэма" в Шанхае.

Изначально на "Олд Траффорд" ожидали, что Эрик пропустит около пяти месяцев и не вернется на футбольное поля раньше конца декабря.

Однако восстановление 25-летнего ивуарийца идет со значительным опережением графика. ESPN предполагает, что уже через два месяца Байи приступит к полноценным тренировкам, а сыграть сможет после международного перерыва в ноябре.

Добавим, что свой последний официальный матч Байи провел еще в апреле. До своей нынешней травмы Эрик отсутствовал с повреждением левого колена.


Метки Байи, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2019 22:00

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  1. ilovemanutd 09.09.2019 22:23 # ilovemanutd
    Чем раньше вернётся тем быстрее снова сломается.

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  2. mancunia-planet 09.09.2019 22:06 # mancunia-planet
    жаль эта травма, вместо Линделяпа играл бы

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