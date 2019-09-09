"Ювентус" не продал Дугласа Косту в "Юнайтед"

Агент вингера "Ювентуса" Дугласа Косты рассказал, что "Манчестер Юнайтед" проявлял сильный интерес к его клиенту минувшим летом.

Минувшим летом ходили слухи, что "красные дьяволы" могут предложить 60 миллионов евро (54 млн. фунтов) за Косту, чье будущее в Турине казалось туманным из-за прихода Маурицио Сарри на пост главного тренера.



Однако Сарри, как и его предшественник Массимилиано Аллегри, решил сохранить Дугласа, поэтому "Юнайтед" оказался обречен на провал в своих попытках переманить 28-летнего бразильца.



"Я могу честно сказать, что ни Аллегри, ни Сарри никогда не помышляли о расставании с ним".



"Интерес "Манчестер Юнайтед" был сильным. Этот клуб всегда интересовался бразильцем".



"Это был не единственный заинтересованный клуб, но определенно самый активный в преследовании Дугласа Косты".



"У Дугласа были бесчисленные проблемы с здоровьем. В прошлом сезоне он очень часто был травмирован. Оставшись в клубе, он хочет восстановиться и показать свой профессионализм".



"Ювентус" никогда не пытался продавать его, несмотря на большое давление со стороны "Юнайтед". Дуглас — крутой профессионал, в лучше смысле этого слова. Он может адаптироваться ко всему".



"Только вспомните, насколько хорош он был на Украине — стране, которая совершенно отличается от Бразилии. Он любит "Ювентус", но может адаптироваться ко всему".



"Премьер-Лига — красивый чемпионат, однако пока что все попытки убедить "Ювентус" продать его провалились. Игрок остался в Турине, остался чемпионом", — сообщил агент Джованни Бранкини Daily Mail.