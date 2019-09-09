"Ювентус" не продал Дугласа Косту в "Юнайтед"
Агент вингера "Ювентуса" Дугласа Косты рассказал, что "Манчестер Юнайтед" проявлял сильный интерес к его клиенту минувшим летом.
Минувшим летом ходили слухи, что "красные дьяволы" могут предложить 60 миллионов евро (54 млн. фунтов) за Косту, чье будущее в Турине казалось туманным из-за прихода Маурицио Сарри на пост главного тренера.
Однако Сарри, как и его предшественник Массимилиано Аллегри, решил сохранить Дугласа, поэтому "Юнайтед" оказался обречен на провал в своих попытках переманить 28-летнего бразильца.
"Я могу честно сказать, что ни Аллегри, ни Сарри никогда не помышляли о расставании с ним".
"Интерес "Манчестер Юнайтед" был сильным. Этот клуб всегда интересовался бразильцем".
"Это был не единственный заинтересованный клуб, но определенно самый активный в преследовании Дугласа Косты".
"У Дугласа были бесчисленные проблемы с здоровьем. В прошлом сезоне он очень часто был травмирован. Оставшись в клубе, он хочет восстановиться и показать свой профессионализм".
"Ювентус" никогда не пытался продавать его, несмотря на большое давление со стороны "Юнайтед". Дуглас — крутой профессионал, в лучше смысле этого слова. Он может адаптироваться ко всему".
"Только вспомните, насколько хорош он был на Украине — стране, которая совершенно отличается от Бразилии. Он любит "Ювентус", но может адаптироваться ко всему".
"Премьер-Лига — красивый чемпионат, однако пока что все попытки убедить "Ювентус" продать его провалились. Игрок остался в Турине, остался чемпионом", — сообщил агент Джованни Бранкини Daily Mail.
09.09.2019 21:00
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