Фаулер высказался насчет стычки между Салахом и Мане

Легенда "Ливерпуля" Робби Фаулер дал свой вердикт по поводу предполагаемого стычки между нападающими "красных" Мохамедом Салахом и Садио Мане в матче против "Бернли".

Напомним, победа "Ливерпуля" 0:3 на "Терф Мур" перед международным перерывом была отмечена вспышкой гнева у Мане, который, по слухам, так отреагировал на нежелание Салаха поделиться с ним мячом в голевой ситуации.



Фаулер шокирован тем, что люди продолжают это обсуждать. Робби не считает Салаха жадным игроком — Мохамед как бомбардир просто обладает верой в себя, находясь перед чужими воротами.



"Я еще никогда не слышал подобной чепухи, которая окружала так называемую стычку между Садио Мане и Мо Салахом".



"Я смотрю на показатели результативности Салаха, и они говорят мне, что он продолжит это делать. Невозможно забивать так много голов, если ты не будешь, как говорят люди, жадным. Какого черта от него хотят люди?"



"Они хотят, чтобы он был бомбардиром, или они хотят, чтобы он всегда искал пас? Разве нельзя сочетать то и другое?"



"Еще я слышал чепуху о том, что он не пасует, потому что завидует и не хочет, чтобы забил Мане".



"Если кто-нибудь может замедлить игру настолько, чтобы успеть подумать "о, я не буду ему пасовать, потому что он забил больше меня", то он лучший, кто когда-либо играл в футбол. Да, Салах может быть эгоистичен, когда видит ворота, но мне кажется, это и делает его отличным бомбардиром".



"Это не так, что он не создает моменты для других. Мане знает это, и его поступок — это просто разочарование от замены", — сообщил Фаулер Daily Mirror.