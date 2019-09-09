Де Хеа все-таки подпишет новый контракт с "Юнайтед"
Вопреки противоречивым слухам в прессе, голкипер Давид Де Хеа все-таки подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед".
На днях в английских таблоидах появилась информация, что Де Хеа решил уйти из "Юнайтед" следующим летом в качестве свободного агента и уже в январе может заключить контракт с кем-либо из зарубежных клубов — например, с "Ювентусом".
Также сообщалось, что скауты "красных дьяволов" уже получили задание искать нового первого номера, и одной из целей клуба с "Олд Траффорд" может стать Ян Облак из "Атлетико".
Однако авторитетное издание The Guardian смогло выяснить, что эта информация не соответствует действительности. В реальности Де Хеа находится на пороге подписания нового контракта с "Юнайтед" — сторонам остается уладить заключительные детали.
Благодаря новой сделке Давид сможет увеличить свою базовую зарплату до 290 тысяч фунтов в неделю — столько же в команде Оле Гуннара Сульшера получает полузащитник Поль Погба.
09.09.2019 19:00
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Последние комментарии:
Отлично, ДДХ царь! Даже не смотря на худший свой сезон в прошлом году Давид остается номер один в мире, на планете и галактике! Что там - во всей вселенной!
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Просто помойка. Какой нормальный клуб подписал бы за такие деньги эту дыру, вопрос риторический
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Парни, кто-нибудь служит в ОВО? или может знакомые есть, которые там служат? хотелось бы услышать мнение об этой службе у знающих людей
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сравнить МЮ - МС - ЛФК-Тоттенхэм-Арсенал-Челси по линиям и по 10 бальной системе:
вратари: 8-8-9-7-7-6
защита: 7-8-9-8-5-6
полузащита: 5-10-8-8-7-7
атака: 8-10-10-9-10-6
Источник: http://fapl.ru/posts/73280/?c=1#c6978222
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Вот и топеры бесплатно подъехали, я уже думал он Куртец и трофеи халявные любит, а он молодец любит МЮ и доить муму ! Подпишет контракт и будет стоять на радость фанатам всех помоек этого мира!!!
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Кэээээк. Тот самый момент, когда фанаты других клубов рады этому контракту больше чем фанаты Му))
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мои поздравления!!!
Болелам остальных клубов)))
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лучше продать, дырой стал пздц. летом уходит, возвращаем Хендерсона и збс
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Продался всё таки? Ок. Дыркач норм доит маню.
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Daily Mirror и The Sun опять обманули дурачков с фапла, не может быть...
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