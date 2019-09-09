Де Хеа все-таки подпишет новый контракт с "Юнайтед"

Вопреки противоречивым слухам в прессе, голкипер Давид Де Хеа все-таки подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед".

На днях в английских таблоидах появилась информация, что Де Хеа решил уйти из "Юнайтед" следующим летом в качестве свободного агента и уже в январе может заключить контракт с кем-либо из зарубежных клубов — например, с "Ювентусом".



Также сообщалось, что скауты "красных дьяволов" уже получили задание искать нового первого номера, и одной из целей клуба с "Олд Траффорд" может стать Ян Облак из "Атлетико".



Однако авторитетное издание The Guardian смогло выяснить, что эта информация не соответствует действительности. В реальности Де Хеа находится на пороге подписания нового контракта с "Юнайтед" — сторонам остается уладить заключительные детали.



Благодаря новой сделке Давид сможет увеличить свою базовую зарплату до 290 тысяч фунтов в неделю — столько же в команде Оле Гуннара Сульшера получает полузащитник Поль Погба.