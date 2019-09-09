Де Хеа все-таки подпишет новый контракт с "Юнайтед"

Давид Де Хеа Вопреки противоречивым слухам в прессе, голкипер Давид Де Хеа все-таки подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед".

На днях в английских таблоидах появилась информация, что Де Хеа решил уйти из "Юнайтед" следующим летом в качестве свободного агента и уже в январе может заключить контракт с кем-либо из зарубежных клубов — например, с "Ювентусом".

Также сообщалось, что скауты "красных дьяволов" уже получили задание искать нового первого номера, и одной из целей клуба с "Олд Траффорд" может стать Ян Облак из "Атлетико".

Однако авторитетное издание The Guardian смогло выяснить, что эта информация не соответствует действительности. В реальности Де Хеа находится на пороге подписания нового контракта с "Юнайтед" — сторонам остается уладить заключительные детали.

Благодаря новой сделке Давид сможет увеличить свою базовую зарплату до 290 тысяч фунтов в неделю — столько же в команде Оле Гуннара Сульшера получает полузащитник Поль Погба.


Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 09.09.2019 20:09 # mancunia-planet
    Отлично, ДДХ царь! Даже не смотря на худший свой сезон в прошлом году Давид остается номер один в мире, на планете и галактике! Что там - во всей вселенной!

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  2. narcot 09.09.2019 20:08 # narcot
    Просто помойка. Какой нормальный клуб подписал бы за такие деньги эту дыру, вопрос риторический

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  3. iceteam 09.09.2019 19:57 # iceteam
    Парни, кто-нибудь служит в ОВО? или может знакомые есть, которые там служат? хотелось бы услышать мнение об этой службе у знающих людей

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  4. al-faarabi 09.09.2019 19:45 # al-faarabi
    сравнить МЮ - МС - ЛФК-Тоттенхэм-Арсенал-Челси по линиям и по 10 бальной системе:

    вратари: 8-8-9-7-7-6
    защита: 7-8-9-8-5-6
    полузащита: 5-10-8-8-7-7
    атака: 8-10-10-9-10-6

    Источник: http://fapl.ru/posts/73280/?c=1#c6978222

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  5. rj1992 09.09.2019 19:33 # rj1992
    Вот и топеры бесплатно подъехали, я уже думал он Куртец и трофеи халявные любит, а он молодец любит МЮ и доить муму ! Подпишет контракт и будет стоять на радость фанатам всех помоек этого мира!!!

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  6. slash-lfc 09.09.2019 19:21 # slash-lfc
    Кэээээк. Тот самый момент, когда фанаты других клубов рады этому контракту больше чем фанаты Му))

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  7. dom1no 09.09.2019 19:18 # dom1no
    мои поздравления!!!

    Болелам остальных клубов)))

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  8. premier-league 09.09.2019 19:14 # premier-league
    лучше продать, дырой стал пздц. летом уходит, возвращаем Хендерсона и збс

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  9. electric 09.09.2019 19:05 # electric
    Продался всё таки? Ок. Дыркач норм доит маню.

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  10. alexomck 09.09.2019 19:04 # alexomck
    Daily Mirror и The Sun опять обманули дурачков с фапла, не может быть...

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