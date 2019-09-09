Жоржиньо планирует остаться в "Челси" надолго
Агент полузащитника Жоржиньо заявил, что его клиент планирует провести в "Челси" еще несколько лет.
Минувшим летом казалось, что на карьере Жоржиньо в "Челси" может быть поставлен крест, ведь итальянец бразильского происхождения был разлучен с Маурицио Сарри, который ушел тренировать "Ювентус".
Тем не менее, Жоржиньо великолепно адаптировался к требованиям нового наставника "синих", став ключевой фигурой и для Фрэнка Лэмпарда.
Агент Жоао Сантос уверяет, что в планы Жоржиньо не входит воссоединение с Сарри. 27-летний полузащитник намерен провести свои лучшие годы на "Стэмфорд Бридж".
"Может ли Жоржиньо снова воссоединиться с Сарри? Нет, ничего такого не планируется".
"Наши краткосрочный и долгосрочный проекты связаны с "Челси". Примерно так же было, когда он переходил в "Верону" и затем в "Наполи". У него остается пять лет по контракту, и давайте скажем так: он бы хотел провести в "Челси" еще минимум четыре года", — сообщил Сантос радиостанции Kiss Kiss.
09.09.2019 18:00
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Быстрее бы уже все поправились и можно было бы посмотреть на пару Канте - Жоржиньо хотя бы несколько матчей подряд. Ну и можно с Лофтус-Чиком ещё втроём. Вот реально - мало того, что - бан, так ещё и пол-команды травмировано.
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