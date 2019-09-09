Жоржиньо планирует остаться в "Челси" надолго

Агент полузащитника Жоржиньо заявил, что его клиент планирует провести в "Челси" еще несколько лет.

Минувшим летом казалось, что на карьере Жоржиньо в "Челси" может быть поставлен крест, ведь итальянец бразильского происхождения был разлучен с Маурицио Сарри, который ушел тренировать "Ювентус".



Тем не менее, Жоржиньо великолепно адаптировался к требованиям нового наставника "синих", став ключевой фигурой и для Фрэнка Лэмпарда.



Агент Жоао Сантос уверяет, что в планы Жоржиньо не входит воссоединение с Сарри. 27-летний полузащитник намерен провести свои лучшие годы на "Стэмфорд Бридж".



"Может ли Жоржиньо снова воссоединиться с Сарри? Нет, ничего такого не планируется".



"Наши краткосрочный и долгосрочный проекты связаны с "Челси". Примерно так же было, когда он переходил в "Верону" и затем в "Наполи". У него остается пять лет по контракту, и давайте скажем так: он бы хотел провести в "Челси" еще минимум четыре года", — сообщил Сантос радиостанции Kiss Kiss.