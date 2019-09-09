Далот побывал у "чудо-доктора" в Китае

В рамках реабилитации после травмы бедра защитник "Манчестер Юнайтед" Диога Далот побывал в Китае у "чудо-доктора".

Чудо-доктор — именно такое прозвище получил бразилец Эдуардо Сантос, который является штатным физиотерапевтом в клубе китайской Суперлиги "Шанхай СИПГ".



Вообще, чудо-доктором Сантоса нарекла французская пресса в 2015 году, когда Эдуардо в невероятно короткие сроки помог защитнику Давиду Луису залечить заднюю поверхностью бедра.



В своем официальном заявлении "красные дьяволы" уточняют, что Далот прибыл в Шанхай еще 29 августа для специального 10-дневного курса под наблюдением Эдуардо, который ранее успел поработать в "Зените".



20-летний португалец, которого Жозе Моуриньо в свое время назвал лучшим молодым крайним защитников в Европе, еще не сыграл ни минуты в это сезоне, хотя в прошлой кампании регулярно появлялся на поле при Оле Гуннаре Сульшере.