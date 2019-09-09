"Интер" посоветовал "Сити" забыть о Шкриниаре

"Интер" исключает продажу защитника Милана Шкриниара в "Манчестер Сити" посреди этого сезона.

Не сумев найти замену Венсану Компани минувшим летом и потеряв на несколько месяцев с травмой колена Эмерика Лапорта, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола задумался о покупке центрального защитника в январе.



На днях в прессе появилась информация, что своей целью номер один на следующее трансферное окно Гвардиола избрал как раз 24-летнего Шкриниара и собирается предложить "Интеру" 60 миллионов евро (53 млн. фунтов) в качестве компенсации.



Однако Tuttosport утверждает, что Милан слишком важен для наставника "Интера" Антонио Конте, и тот не отпустит своего ключевого игрока ни за какие деньги.



Учитывая жесткую позицию Конте, "Интер" уже сообщил чемпионам Премьер-Лиги, что Шкриниар не будет доступен для трансфера в январе.