"Интер" посоветовал "Сити" забыть о Шкриниаре

Милан Шкриниар "Интер" исключает продажу защитника Милана Шкриниара в "Манчестер Сити" посреди этого сезона.

Не сумев найти замену Венсану Компани минувшим летом и потеряв на несколько месяцев с травмой колена Эмерика Лапорта, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола задумался о покупке центрального защитника в январе.

На днях в прессе появилась информация, что своей целью номер один на следующее трансферное окно Гвардиола избрал как раз 24-летнего Шкриниара и собирается предложить "Интеру" 60 миллионов евро (53 млн. фунтов) в качестве компенсации.

Однако Tuttosport утверждает, что Милан слишком важен для наставника "Интера" Антонио Конте, и тот не отпустит своего ключевого игрока ни за какие деньги.

Учитывая жесткую позицию Конте, "Интер" уже сообщил чемпионам Премьер-Лиги, что Шкриниар не будет доступен для трансфера в январе.


Метки Интер, Манчестер Сити, Шкриниар

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2019 16:00

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  1. bes-ter 09.09.2019 16:27 # bes-ter
    Твари цыганские, хватит терпеть их попрошайничество с опциями 100летней выплатой за игроков

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