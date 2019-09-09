Алексис Санчес не хочет возвращаться в "Юнайтед"

Нападающий Алексис Санчес не хочет возвращаться в "Манчестер Юнайтед", когда срок его аренды в "Интере" подойдет к концу.

До конца сезона "Юнайтед" продолжит платить около 300 тысяч фунтов в неделю Санчесу, чтобы тот играл за другой клуб. При этом арендное соглашение двух клубов не предусматривает опции выкупа.



Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер уже заявил, что не ставит крест на карьере 30-летнего чилийца и готов принять того обратно следующим летом.



Однако Corriere dello Sport утверждает, что возвращение в Манчестер не входит в планы Алексиса. По информации итальянского издания, экс-игрок "Барселоны" и "Арсенала" уже "мечтает" о том, чтобы заключить постоянный контракт с "Интером" и носить черно-синюю футболку в следующем сезоне.



Добавим, что контракт Санчеса с "Юнайтед" действителен до 2022 года. Избавление от Алексиса на постоянной основе будет стоить "дьяволам" огромных денег, ведь "Интер" не может позволить платить астрономическую зарплату Алексиса, а сам игрок не станет ущемлять себя в финансах.