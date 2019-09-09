Сульшер не видит в Рэшфорде центрального нападающего
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что Маркус Рэшфорд наиболее полезен при игре на фланге, а не в качестве центрального нападающего.
Еще во второй половине прошлого сезона Рэшфорд утвердился в качестве основного форварда "красных дьяволов", что даже подтолкнуло Ромелу Лукаку к уходу из клуба.
Однако в 174 матчах за "Юнайтед" во всех соревнованиях Маркус забил относительно скромное количество голов — только 47. По мнению Саутгейта, забивать мячи, играя на острие — не самое сильное качество Рэшфорда.
"Долгое время мы хотели, чтобы Маркус играл 9-го номера, но я все еще не уверен, что там он чувствует себя счастливее всего и делает свою работу лучше всего".
"Маркус все еще относительно молод. За последние 12-18 месяцев он принес нам большую пользу в плане голов и передач. Думаю, он еще не созрел как игрок".
"В процессе своего созревания в "Юнайтед" он преимущественно играл на фланге, и я не думаю, что он так же силен, когда принимает мяч, стоя спиной к воротам".
"Когда он играет 9-го номера, он играет иначе, нежели Харри. Он эффективнее всего, когда подключается с левого фланга".
"Я не думаю, что это проблема. Мы должны понимать, что таков его профиль как игрока, и использовать его лучшие качества в подходящих зонах", — цитирует Сульшера Goal.
09.09.2019 14:00
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Скоро сгниёт как другая лигенда помойных - анусай.
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