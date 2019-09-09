Роберто Мартинес упрекнул Сульшера насчет Лукаку

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес упрекнул своего коллегу Оле Гуннара Сульшера из "Манчестер Юнайтед" насчет нападающего Ромелу Лукаку.

Минувшим летом "Юнайтед" согласился продать Лукаку в "Интер" по сделке стоимостью 73 миллиона фунтов. Ромелу очень уверенно начал свою итальянскую карьеру, отличившись в обоих первых матчах за свой новый клуб.



Мартинесу кажется, что Сульшер довел Лукаку до того состояния, когда Ромелу чувствовал себя несчастным и угнетенным. Смена клуба помогла 26-летнему игроку кардинально преобразиться.



"Это первый раз, когда я вижу его свободным и счастливым. Вспоминая наши предыдущие сборы, я не могу вспомнить, чтобы когда-либо прежде Ром был так сосредоточен и так счастлив. Он так посвежел благодаря новому вызову".



"Думаю, теперь, с переходом в "Интер", он готов написать одну из важнейших глав своей футбольной карьеры".



"Его жизнь — это футбол, он просто живет, чтобы забивать голы и приносить пользу своей сборной и своему клубу", — цитирует Мартинеса Daily Mirror.