Умтити не собирался переходить в "Арсенал"

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити заявил, что не вел переговоры с "Арсеналом" о своем трансфере в лондонский клуб минувшим летом.

Напомним, "канонирам" удалось укрепить центр обороны лишь в последний день летнего трансферного окна, купив Давида Луиса из "Челси".



Перед сделкой по Луису на "Эмирейтс" сватали различных центральных защитников, включая Умтити. Однако 25-летний француз уверяет, что все равно бы отказал "Арсеналу".



"Если честно, я не знаю, откуда взялись эти слухи насчет "Арсенала". За одну ночь я получил кучу сообщений от своих друзей: "Эй, так ты переходишь в "Арсенал?"



"Нет, не перехожу. Мне жаль вас расстраивать, но я остаюсь в "Барселоне". Контактировал ли я с "Арсеналом"? Если честно, я не знаю, общались ли они с моим агентом — мне самому было все равно, и со мной даже не нужно было разговаривать. Это было бы бесполезно. Мой ответ всегда был бы одинаковым".



"Я с детства мечтал играть за "Барселону". Прошлый сезон был самым сложным в моей карьере, особенно ввиду травм", — сообщил Умтити Canal Football Club.