Венгер пытался переманить Месси в "Арсенал"

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что пытался заманить суперзвезду "Барселоны" Лионеля Месси в Северный Лондон.

За последние годы Венгер рассказал немало баек о тех или иных звездных игроках, которых он почти заполучил, тренируя "канониров". И обладатель пяти "Золотых мячей" Месси — не исключение.



Арсен пытался переманить Лионеля, когда покупал у "Барселоны" 16-летнего Сеска Фабрегаса, однако сделка по аргентинцу оказалась невозможна.



"Мы вели переговоры с ним, когда покупали Фабрегаса, потому что они играли вместе".



"Будучи клубом вроде "Барселоны", порой ты можешь оглянуться назад и увидеть, какими великолепными юношескими командами ты обладал. Месси, Пике и Фабрегас — все в одной команде".



"Пике (перешедший в "Манчестер Юнайтед") и Фабрегас переехали в Англию, а Месси остался в Испании. Мы были заинтересованы в нем, но в то время он был неприкасаем", — сообщил Венгер beIN Sports.