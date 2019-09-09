Венгер пытался переманить Месси в "Арсенал"

Лионель Месси Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что пытался заманить суперзвезду "Барселоны" Лионеля Месси в Северный Лондон.

За последние годы Венгер рассказал немало баек о тех или иных звездных игроках, которых он почти заполучил, тренируя "канониров". И обладатель пяти "Золотых мячей" Месси — не исключение.

Арсен пытался переманить Лионеля, когда покупал у "Барселоны" 16-летнего Сеска Фабрегаса, однако сделка по аргентинцу оказалась невозможна.

"Мы вели переговоры с ним, когда покупали Фабрегаса, потому что они играли вместе".

"Будучи клубом вроде "Барселоны", порой ты можешь оглянуться назад и увидеть, какими великолепными юношескими командами ты обладал. Месси, Пике и Фабрегас — все в одной команде".

"Пике (перешедший в "Манчестер Юнайтед") и Фабрегас переехали в Англию, а Месси остался в Испании. Мы были заинтересованы в нем, но в то время он был неприкасаем", — сообщил Венгер beIN Sports.


Метки Арсенал, Барселона, Венгер, Месси

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 09.09.2019 11:40 # mixmaster
    Венгер всегда отличался нюхом на талантливую молодежь

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  2. puhovik-vengera 09.09.2019 11:12 # puhovik-vengera
    Сука, при желании можно написать целую книгу размером с большую советскую энциклопедию кого мусье венже пытался купить

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  3. slash-lfc 09.09.2019 11:05 # slash-lfc
    Месси-Роналду и оба в Арсенале. Какой же Веня топчик!

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  4. liver-red-son 09.09.2019 11:04 # liver-red-son
    Да Арсенал всех и вся походу хотел купить, но не сложилось...

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