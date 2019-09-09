Венгер пытался переманить Месси в "Арсенал"
Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что пытался заманить суперзвезду "Барселоны" Лионеля Месси в Северный Лондон.
За последние годы Венгер рассказал немало баек о тех или иных звездных игроках, которых он почти заполучил, тренируя "канониров". И обладатель пяти "Золотых мячей" Месси — не исключение.
Арсен пытался переманить Лионеля, когда покупал у "Барселоны" 16-летнего Сеска Фабрегаса, однако сделка по аргентинцу оказалась невозможна.
"Мы вели переговоры с ним, когда покупали Фабрегаса, потому что они играли вместе".
"Будучи клубом вроде "Барселоны", порой ты можешь оглянуться назад и увидеть, какими великолепными юношескими командами ты обладал. Месси, Пике и Фабрегас — все в одной команде".
"Пике (перешедший в "Манчестер Юнайтед") и Фабрегас переехали в Англию, а Месси остался в Испании. Мы были заинтересованы в нем, но в то время он был неприкасаем", — сообщил Венгер beIN Sports.
09.09.2019 11:00
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Последние комментарии:
Венгер всегда отличался нюхом на талантливую молодежь
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Сука, при желании можно написать целую книгу размером с большую советскую энциклопедию кого мусье венже пытался купить
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Месси-Роналду и оба в Арсенале. Какой же Веня топчик!
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Да Арсенал всех и вся походу хотел купить, но не сложилось...
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