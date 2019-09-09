Саутгейт: "Наша тройка нападения не уступает никому в мире"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что его команда обладает нападением мирового уровня.

Харри Кейн, обладатель "Золотой бутсы" последнего Чемпионата Мира, подтвердил свой бомбардирский талант в минувшую субботу, отметившись хет-триком в победном для англичан матче против сборной Болгарии.



Теперь на счету Кейна 25 голов в 40 матчах за национальную команду. Харри получает хорошую поддержку от своих партнеров по нападению Рахима Стерлинга и Маркуса Рэшфорда, и Саутгейт считает, что такой связке позавидовала бы любая команда в мире.



"Я правда думаю, что наше нападение не уступает никому в мире".



"Помню, мы ездили в Испанию, и я думал: "Ну, нас ждет тяжелый матч". Однако затем я посмотрел на свою тройку нападения и на их тройку нападения в тот вечер и понял, что мы очень сильны".



"Кроме того, я должен сказать, что Санчо и Хадсон-Одои будут подстегивать игроков, которые сейчас играют в стартовом составе, так что это интересно".



"Тебе нужны игроки на поле, чтобы влиять на игру, но также тебе нужны игроки, которые будут выходить на замену и проявлять себя. Думаю, в этом отношении у нас порядок", — цитирует Саутгейта Sky Sports.