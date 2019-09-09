Эмерсон получил травму в сборной Италии

Левый защитник "Челси" Эмерсон Палмери получил травму задней поверхности бедра в сборной Италии.

25-летний Эмерсон великолепно начал новый сезон, утвердившись в качестве игрока стартового состава команды Фрэнка Лэмпарда и вчистую выигрывая конкуренцию у Маркоса Алонсо.



Однако в ближайших матчах и Алонсо может получить шанс проявить себя, потому что Эмерсон травмировался в самом начале поединка сборной Италии против Финляндии накануне вечером.



Стоит отметить, что за три дня перед этим защитник бразильского происхождения целиком сыграл победный для итальянцев матч против сборной Армении.



Потеря Эмерсона стала бы неприятным сюрпризом для Лэмпарда, чья команда в сентябре сыграет против "Вулверхэмптона" и "Ливерпуля" в Премьер-Лиге, против "Валенсии" в Лиге Чемпионов, а также проведет свой матч в Кубке Лиги.