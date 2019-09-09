Рахим Стерлинг. Превращение в бомбардира

Рахим Стерлинг прошел долгий путь с того времени, как, будучи школьником, мечтал о том, что футбольное поле за его домом станет ареной большой футбольной славы для талантливого подростка. Рахим всегда был уверен, что не раз сыграет на "Уэмбли" (а ближайшим футбольным полем для Стерлинга был именно главный английский стадион), но только сейчас стал ключевым игроком сборной, отношения с которой у нападающего "Сити" складывались непросто.

Сейчас Рахим Стерлинг — один из лучших игроков в Премьер-Лиге в составе действующего чемпиона Англии "Манчестер Сити", превратившийся в оплот атаки "горожан" при Пепе Гвардиоле. Эволюция Стерлинга в "Сити" стала возможной благодаря работе каталонского тренера, который сумел направить энергию Рахима в правильное русло и создать все условия для его прогресса, который в последнее время заметен невооруженным глазом.



Присутствие у Стерлинга сырого таланта отмечали всегда — с самого детства. Но каким образом он смог превратиться из игрока, в наличие стержня у которого всегда сомневались, в исполнителя мирового уровня? Когда юношеский футбольный скаут Клайв Эллингтон впервые увидел Стерлинга на школьной площадке, он сразу понял, что нашел кого-то особенного.



"Он выделялся по всем параметрам. На поле была классическая команда одного игрока", — вспоминает Эллингтон. "По дороге домой я спросил его — за какую команду он играл и он ответил: "Я не знаю". Вскоре после этого Стерлинг присоединился к команде "Альфа и Омега", где работал Эллингтон, и провел там четыре года, а затем перебрался в "Куинз Парк Рейнджерс", чтобы быстро сменить академию клуба из Западного Лондона на "Ливерпуль".



Стерлинг привык побеждать и даже в детстве не мог смириться с самой идеей поражения. "Поражение не было для него вариантом", — вспоминает Эллингтон. "Он плакал, когда мы проигрывали. Он просто не мог понять, почему его партнеры по команде не могут играть на одном уровне с ним. Не мог понять, почему кто-то не отдает игре 100% себя".



"Если он считал, что команда работает не слишком хорошо, он всегда давал об этом знать. Если он был уверен, что не был в офсайде, сразу давал понять судье, что он думает о его решении. Я должен был заставить его понять, что поражения — неотъемлемая часть футбола".



В детстве Рахим был застенчивым мальчиком и если уж говорил, то обычно — о футболе. "Он не считал футбол развлечением. Он считал его бизнесом и тем, чем он собирался зарабатывать себе на жизнь", — добавляет Эллингтон. "Я помню, как говорил ему, что он будет играть за сборную Англии к 16 годам, и он просто посмотрел на меня и сказал: "Да". "Уэмбли" был его маленьким газоном за домом — было очевидно, что рано или поздно он сыграет там в футболке сборной Англии".



Предсказание Эллингтона почти сбылось — Рахим дебютировал в сборной Англии в 17 лет, став пятым самым молодым дебютантом "трех львов". Когда Стерлинг дебютировал в Премьер-Лиге в составе "Ливерпуля" было очевидно, что все мы имеем дело с настоящим талантом, но были сомнения в том, способен ли он стать звездой первой величины и регулярно забивать голы.



"Стерлинг в молодые годы напоминал мне юного Тео Уолкотта", — воспоминает свои первые впечатления от игры Рахима Пэт Невин, бывший нападающий "Челси" и эксперт ВВС. "Он мог поразить цель за счет сильного удара, но у него не было хладнокровия и умения отправить мяч в сетку, как это делали великие нападающие".



"Это не то, чему люди обычно учатся. Обычно у тебя это или есть или нет. Но Рахим удивил меня тем, что сумел научиться этому — выработать в себе голевой инстинкт и хладнокровие при завершении моментов. Он стал парнем, который способен замедлиться и принять правильное решение, оказавшись перед голкипером. Сейчас он — настоящий бомбардир".



"Вы можете быть немного глупым, когда вам 19, но его процесс созревания был невероятным", — говорит Невин. Прогресс Стерлинга в "Ливерпуле" отметили в "Манчестер Сити", сделав его в 2015 году самым дорогим английским игроком до 20 лет. Тогда казалось, что 44 миллиона фунтов за Стерлинга — сумасшедшие деньги, но сейчас можно говорить с уверенностью о том, что это было одно из лучших вложений "горожан" в их современной истории.



Мануэль Пеллегрини, предшественник Пепа Гвардиолы, заполучив Стерлинга, назвал того одним из лучших атакующих игроков в мире, и ожидания, связанные с Рахимом в "Манчестер Сити" были огромными. Но присутствовали и сомнения в том, что Стерлинг способен забивать 20+ голов за сезон, так как в "Ливерпуле" и на ранней стадии карьеры в "Сити" его реализация голевых моментов хромала. В своем первом сезоне за "горожан" он забил всего шесть мячей — на один меньше, чем перед тем в "Ливерпуле", и отдал на шесть результативных передач меньше, чем в предыдущем сезоне.



Его точность кроссов, которая составляла на "Энфилде" в среднем 22%, упала до рекордно низкого уровня 5.6% в первой половине сезона 2015/16, а всего из 54 кроссов, выполненных Стерлингом в первом сезоне в "Сити", успешными были всего два. Также коэффициент конверсии голевых моментов у Рахима составил всего 11.54%. Было заметно, что на новом месте Рахим не чувствует себя комфортно, но все изменилось с приходом Гвардиолы.



После того, как Пеп стал менеджером "Сити", по его же словам, Стерлинг потратил "много, много часов", работая над реализацией голевых моментов с тренером первой команды Микелем Артетой. Неудачная форма Стерлинга была актуальна и на Евро-2016, где апогеем стал уход с поля в матче с Уэльсом под свист болельщиков сборной Англии, но в тот же день Рахим получил окрыляющую поддержку — смс от Пепа, в которой Гвардиола уверял, что Стерлинг будет играть ключевую роль в "Сити" в будущем.



Приход Гвардиолы изменил для Стерлинга все. В том футболе, который поставил на "Этихад" Пеп, Стерлинг сумел раскрыть свой потенциал и превратился в одного из лучших нападающих лиги, забивающих на уровне топ-форвардов. В первом сезоне при Гвардиоле Стерлинг сыграл 3627 минут, и только четыре игрока "Сити" провели не на поле больше времени. Уже тогда он улучшил свою статистику — семь мячей и 10 голевых передач в Премьер-Лиге.



Но лучшим для Стерлинга в "Сити" стал сезон 2018/19, когда он сумел забить 17 мячей и отдать девять голевых передач. У него было 79 успешных обводок, а шесть его кроссов превратились в голевые передачи. Только у Мохамеда Салаха было больше касаний мяча на чужой половине поля (297), чем у Стерлинга (257), а процент конвертации голевых моментов у него вырос до показателя 27.4%.



"Стерлинг хочет учиться", — говорит Невин. "Гвардиола получает лучших игроков, но превращает их в блестящих. Стандарты и требования Пепа настолько высоки, что в случае, если вы не будете работать для того, чтобы соответствовать им, вас не будет в "Сити". Это не порочно. Это просто то, что есть у Пепа — меритократия. Совершенно не важно, кто вы".



"Стерлинг выглядит более собранным, когда находится под давлением. Сейчас он не спешит с ударом, не суетится и стал более хладнокровным, чем раньше. Его отношение к игре стало более зрелым. Это целый комплекс вещей, которые собрались в единое целое в одно и то же время, сделав его сильнее", — говорит Невин.



Также он считает, что главная причина прогресса Стерлинга в том, как Гвардиола выстроил игру "Сити" в атаке. "Горожане" стараются играть возле чужой штрафной широко, используя фланги и растягивая оборону. А ключевой зачастую становится комбинация с проникновением в штрафную с фланга и последующим прострелом на линию вратарской, где располагается кто-то из форвардов — Агуэро, Стерлинг, Жезус. Это очень напоминает хоккейные комбинации, так как после прострела следует удар в одно касание в плотном окружении защитников противника.



"Стерлинг играет достаточно прямолинейно — он всегда занимает одни и те же позиции", — добавляет Невин. "У "Сити" есть одна особенность — игроки стараются добраться до линии вратарской в момент прострела с фланга. Это звучит примитивно, но на самом деле я на протяжении всей карьеры учился этому умению. Если вы сумеете направить мяч в эту зону с фланга, его будет труднее всего выбить защитникам. У "Сити" же игроки попадают в эту зону настолько часто, что все это похоже на стандартные положения, домашние заготовки, которые раз за разом работали в последнем сезоне. Цель форвардов — оказаться на линии вратарской в правильное время. Цель вингеров — сделать прострел в правильную зону, который завершится ударов в касание. Стерлинг — игрок, который рожден для такого стиля игры, и он выигрывает от подобной тактики больше, чем кто-либо из игроков линии атаки "Сити".



Стерлинг созрел не только как игрок, но и как человек, что можно было заметить по его отношению к расистским оскорблениям. В матче против сборной Черногории, которую Англия выиграла со счетом 5:1, он был одним из тех игроков, против которых были направлены оскорбления с трибун. Рахим отметил на оскорбления твитом о том, что в подобных ситуациях футболистам не стоит уходить с поля, потому что "если вы уйдете — они выиграют".



Дожидаясь своего первого гола в сборной Англии 27 матчей, Стерлинг в последнее время значительно прибавил и в игре за "трех львов". Он дважды забил в запоминающемся матче с испанцами в Лиге Наций, стал автором первого хет-трика на "Уэмбли" с 2010 года в матче с чехами. Единственный игрок, сыгравший на момент наступления 24 лет больше матчей за сборную Англии, чем Стерлинг (49 матчей), это Уэйн Руни (57).



Будет ли он когда-то капитаном сборной Англии? Это не так уж важно — по своему темпераменту Рахим все же не ментальный лидер, но по игровым параметрам он уже стал ключевым исполнителем для "трех львов" и в целом футболистом мирового класса. Сейчас не будет ничего удивительного, если он забьет 20 мячей в чемпионате за "Сити", а то и станет лучшим бомбардиром Премьер-Лиги.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru