Данни Роуз: "Я еще выскажусь, что случилось летом"

Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз пообещал, что в будущем непременно прокомментирует спекуляции насчет своего будущего минувшим летом.

Минувшим летом "шпоры" не взяли Роуза в предсезонное турне, в своем официальном заявлении сообщив, что Данни была дана возможность "изучить варианты с другими клубами".



Фактически 29-летний англичанин оказался выставлен на трансфер, однако подыскать себе новый клуб так и не сумел. Это не помешало Роузу сохранить место в стартовом составе "Тоттенхэма", и Данни этим весьма доволен.



"Это не было тяжело — это было, как было. Не все опубликованное летом было правдивым, и я думаю, в будущем я выскажусь по поводу произошедшего, однако в данную минуту я не хочу зацикливаться на негативе".



"Полагаю, я должен быть счастлив, ведь я, будучи выставленным на продажу, выходил в старте на все четыре первых матча "Тоттенхэма" и на первый матч сборной Англии в сезоне".



"Я не могу лгать — я очень счастлив, но я лишь хочу сказать, что не все написанное летом было абсолютной правдой", — цитирует Роуза Sky Sports.