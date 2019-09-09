Кейн отверг обвинения в симуляции

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что не является симулянтом и не пытается ввести рефери в заблуждение.

В двух последних матчах за свой клуб — против "Арсенала" и "Ньюкасла" — Кейн пытался заработать пенальти, падая в чужой штрафной. И хотя обе попытки оказались неудачными, Харри уверяет, что не пытался симулировать.



"У меня никогда не было ощущения, что мне нужно извиниться за нырок, и я надеюсь, не будет".



"После матча с "Ньюкаслом" я уже говорил, что это чистый пенальти, на мой взгляд. После матча с "Арсеналом" я говорил, что это 50 на 50. Похожий пенальти поставили в наши ворота на "Уэмбли" в прошлом году".



"Такое случается в футболе. Я тот игрок, который умело использует свое тело. Случилось тот фол, что имел место в матче против "Арсенала", в середине поля, это был бы фол в 10 случаях из 10. В штрафной ты не всегда получаешь пенальти".



"Люди имеют право на свое мнение, и меня это не тревожит. Мне важно стараться изо всех сил на поле и выигрывать матчи", — цитирует Кейна Daily Mail.