"Саутгемптон" и "Ньюкасл" претендуют на Джаррода Боуэна

"Саутгемптон" и "Ньюкасл" готовы сойтись в битве за Джаррода Боуэна из "Халла", одного из ярчайших талантов Чемпионшипа.

22-летний англичанин привлек к себе внимание клубом высшего дивизиона еще в прошлом сезоне, наколотив 22 гола и попав в символическую сборную Чемпионшипа.



Новую кампанию Боуэн тоже начал великолепно, отличившись четыре раза в семи матчах — и это при том, что "тигры" одержали только одну победу и сейчас занимают 20-е место в таблице.



Daily Express ожидает, что "Халлу" будет чрезвычайно сложно предотвратить уход Джаррода из клуба в зимнее трансферное окно. Проявляющие интерес к Боуэну "Саутгемптон" и "Ньюкасл" готовы предложить "тиграм" внушительные 20 миллионов фунтов в качестве компенсации.



