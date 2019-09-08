Adidas помогла "Юнайтед" сохранить Погба

Компания Adidas помогла "Манчестер Юнайтед" сохранить полузащитника Поля Погба минувшим летом.

Как известно, Adidas является не только техническим спонсором клуба с "Олд Траффорд", но и персональным спонсором Погба с 2016 года.



Именно во время маркетингового тура Adidas в Японию в июне Погба впервые публично заявил о своем желании покинуть "Юнайтед".



Чувствуя свою вовлеченность в эту ситуацию, а также преследуя чисто коммерческие интересы, Adidas посоветовала Полю отбросить мысли о переходе в "Реал", а также выступила посредником в примирении игрока, его агента Мино Райолы и "Юнайтед".



Как утверждает Daily Star, в Adidas посчитали, что у "красных дьяволов" Погба является звездой номер один, тогда как в Мадриде Полю пришлось бы делиться славой с игроками вроде Эдена Азара, Гарета Бэйла и Серхио Рамоса.