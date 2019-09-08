Джака отстранится от футбола, чтобы стать отцом

Гранит Джака Полузащитник Гранит Джака планирует отвлечься от игры в футбол в следующем месяце по причине родов своей супруги.

В середине октября Гранит и его жена Леонита должны впервые стать родителями. Для 26-летнего игрока сборной Швейцарии это настолько важное событие, что он не может думать ни о чем другом, включая футбол.

Согласно прогнозу, роды должны состояться аккурат во время следующего международного перерыва, но если ребенок появится на свет раньше или позже запланированного, Джака может взять перерыв от тренировок и матчей "Арсенала".

"В жизни есть более особенные вещи, нежели футбол. Например, когда ты становишься отцом", — цитирует Джаку Daily Mirror.


Метки Арсенал, Джака

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2019 22:00

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  1. electric 08.09.2019 22:11 # electric
    Ротирует аки наркот

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  2. largo-winch 08.09.2019 22:04 # largo-winch
    Просто напомню, что Арсенал купил Джаку дороже, чем Челси переплатили за отступные Канте

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