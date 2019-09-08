Мэддисон: "Хочу играть на максимально высоком уровне"

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон намекнул, что открыт к переходу в топ-клуб в будущем.

Этот сезон является для Мэддисона всего лишь вторым на уровне Премьер-Лиги. Джеймс великолепно освоился в высшем дивизионе и стал привлекательной целью для грандов, включая "Манчестер Юнайтед".



Свидетельством отличной формы 22-летнего Мэддисона стал его вызов в сборную Англии, однако Джеймс хочет развиваться дальше.



"Я хочу играть на максимально высоком уровне, насколько это позволяют мои способности".



"Я бы хотел думать, что благодаря своим предыдущим трансферам я сохраню голову на плечах. Я поиграл в Лиге Один, в Шотландии, в Чемпионшипе, в Премьер-Лиге. Я сам пробил себе дорогу наверх", — цитирует Мэддисона Daily Mirror.