Мэддисон: "Хочу играть на максимально высоком уровне"
Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон намекнул, что открыт к переходу в топ-клуб в будущем.
Этот сезон является для Мэддисона всего лишь вторым на уровне Премьер-Лиги. Джеймс великолепно освоился в высшем дивизионе и стал привлекательной целью для грандов, включая "Манчестер Юнайтед".
Свидетельством отличной формы 22-летнего Мэддисона стал его вызов в сборную Англии, однако Джеймс хочет развиваться дальше.
"Я хочу играть на максимально высоком уровне, насколько это позволяют мои способности".
"Я бы хотел думать, что благодаря своим предыдущим трансферам я сохраню голову на плечах. Я поиграл в Лиге Один, в Шотландии, в Чемпионшипе, в Премьер-Лиге. Я сам пробил себе дорогу наверх", — цитирует Мэддисона Daily Mirror.
08.09.2019 21:00
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Если на самом высоком - в Ливерпуль, они выше всех в Европе летают.
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он на Бекхэма похож
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Джеймс, развивайся с Джеймсом в МЮ
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