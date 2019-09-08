Мэддисон: "Хочу играть на максимально высоком уровне"

Джеймс Мэддисон Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон намекнул, что открыт к переходу в топ-клуб в будущем.

Этот сезон является для Мэддисона всего лишь вторым на уровне Премьер-Лиги. Джеймс великолепно освоился в высшем дивизионе и стал привлекательной целью для грандов, включая "Манчестер Юнайтед".

Свидетельством отличной формы 22-летнего Мэддисона стал его вызов в сборную Англии, однако Джеймс хочет развиваться дальше.

"Я хочу играть на максимально высоком уровне, насколько это позволяют мои способности".

"Я бы хотел думать, что благодаря своим предыдущим трансферам я сохраню голову на плечах. Я поиграл в Лиге Один, в Шотландии, в Чемпионшипе, в Премьер-Лиге. Я сам пробил себе дорогу наверх", — цитирует Мэддисона Daily Mirror.


Метки Лестер, Мэддисон

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. ian 08.09.2019 21:50 # ian
    Если на самом высоком - в Ливерпуль, они выше всех в Европе летают.

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  2. mancunia-planet 08.09.2019 21:04 # mancunia-planet
    он на Бекхэма похож

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  3. mancunia-planet 08.09.2019 21:02 # mancunia-planet
    Джеймс, развивайся с Джеймсом в МЮ

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