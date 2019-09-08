Хави Грасия удивлен своим увольнением из "Уотфорда"

Хави Грасия признался, что увольнение с поста главного тренера "Уотфорда" застало его врасплох.

Напомним, накануне "шершни" объявили о расставании Грасией, а уже спустя полчаса назначили на его место Кике Санчеса Флореса.



Хави оставляет "Уотфорд" на последнем месте в Премьер-Лиге и со всего одной победой в 10 последних матчах. Однако испанский специалист все равно не ожидал, что ему укажут на дверь.



"После неожиданного объявления о расторжении моего контракта спустя всего четыре матча, я хочу выразить свое удивление, ведь прошлый сезон стал лучшим в истории "Уотфорда".



"Я с уважением отношусь к этому решению, и я бы хотел заверить, что у меня были превосходные отношения с Джино Поцци и Филиппо Гиральди, и это не изменится, несмотря на мой внезапный уход из клуба".



"Я благодарен этому клубу за возможность тренировать этот замечательный клуб в Премьер-Лиге. Это был невероятный опыт с очень особенными моментами, вроде финала Кубка Англии, насладиться которым было честью для меня".



"Я хочу поблагодарить каждого, кто работает на этот клуб и кто делал мою ежедневную рутину очень простой. Моя благодарность и любовь к этому клубу будут вечными".



"И, наконец, я хочу поблагодарить фанатов за то, как они поддерживали меня с моего первого дня и до последнего. Я всегда буду желать фанатам и этим игрока лучшего", — гласит заявление Грасии.