Харри Уилсон получил напутствие от "Ливерпуля"

Глава академии "Ливерпуля" Алекс Инглеторп заверил, что в мерсисайдском клубе внимательно следят за успехами своего вингера Харри Уилсона в "Борнмуте".

Уилсон блестяще отыграл прошлый сезон за "Дерби" на правах аренды, и многих болельщиков "Ливерпуля" весьма расстроило, что главный тренер Юрген Клопп не нашел места талантливому игроку в своей команде на эту кампанию.



Вместо этого 22-летний валлиец снова был отправлен в аренду — на сей раз в "Борнмут", где Харри сразу же принялся проявлять себя и был признан лучшим игроком "вишенок" в августе. По словам Инглеторпа, в "Ливерпуле" это не оставили без внимания.



"Харри провел хороший, многообещающий сезон за "Дерби", и я по-настоящему надеюсь, что он сможет продолжить в том же духе в "Борнмуте".



"Харри обладает настоящим мастерством, и он влияет на течение матчей, поэтому будет интересно посмотреть, что произойдет, когда он получит возможность регулярно играть в Премьер-Лиге".



"Сможет ли он перейти на другой уровне, потому что в Чемпионшипе он уже доказал, что ему это под силу? Надеюсь, он сможет заиграть и в Премьер-Лиге", — сообщил Инглеторп официальному веб-сайту "Ливерпуля".