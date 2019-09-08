Венгер считает, что только "Арсенал" может составить конкуренцию "Ливерпулю" и "Сити"

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает "канониров" единственной командой, способной составить реальную конкуренцию "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги.

После четырех туров новой кампании "Ливерпуль" и "Сити" возвышаются над остальными командами и, как кажется, снова разыграют титул между собой.



По мнению Венгера, "Челси" и "Манчестер Юнайтед" недостаточно хороши, чтобы поучаствовать в чемпионской гонке, а вот "Арсеналу" это по силам.



"Возможно, "Арсенал" — это единственная команда, которая обладает соответствующим потенциалом и может быть ближе всех к "Ливерпулю" и "Манчестер Сити".



"Челси" выглядит немного молодо. У них недостаточно зрелости впереди, недостаточно зрелости позади".



"Манчестер Юнайтед" пока не обрел ту определенность, когда ты можешь сказать, будут сражаться за чемпионство или нет. Они выглядят довольно комфортно с двумя нападающими".



"У "Манчестер Сити" огромный уровень технического оснащения, благодаря чему они всегда могут создавать моменты".



"Ливерпуль" выглядит очень сильным позади и впереди, а их полузащита знает свое дело, хотя и, возможно, менее креативна, чем у "Манчестер Сити".



"Так что "Арсенал" слегка опережает всех остальных", — сообщил Венгер beIN Sports.