Венгер считает, что только "Арсенал" может составить конкуренцию "Ливерпулю" и "Сити"

Арсен Венгер Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает "канониров" единственной командой, способной составить реальную конкуренцию "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги.

После четырех туров новой кампании "Ливерпуль" и "Сити" возвышаются над остальными командами и, как кажется, снова разыграют титул между собой.

По мнению Венгера, "Челси" и "Манчестер Юнайтед" недостаточно хороши, чтобы поучаствовать в чемпионской гонке, а вот "Арсеналу" это по силам.

"Возможно, "Арсенал" — это единственная команда, которая обладает соответствующим потенциалом и может быть ближе всех к "Ливерпулю" и "Манчестер Сити".

"Челси" выглядит немного молодо. У них недостаточно зрелости впереди, недостаточно зрелости позади".

"Манчестер Юнайтед" пока не обрел ту определенность, когда ты можешь сказать, будут сражаться за чемпионство или нет. Они выглядят довольно комфортно с двумя нападающими".

"У "Манчестер Сити" огромный уровень технического оснащения, благодаря чему они всегда могут создавать моменты".

"Ливерпуль" выглядит очень сильным позади и впереди, а их полузащита знает свое дело, хотя и, возможно, менее креативна, чем у "Манчестер Сити".

"Так что "Арсенал" слегка опережает всех остальных", — сообщил Венгер beIN Sports.


Метки Арсенал, Венгер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2019 18:00

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  1. slash-lfc 08.09.2019 18:48 # slash-lfc
    Веня норм троллит))

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  2. tot35 08.09.2019 18:47 # tot35
    Глаза открылись у старикана

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  3. abse 08.09.2019 18:43 # abse
    Для Венгера тоттенхэм не существует :D

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  4. mancunia-planet 08.09.2019 18:37 # mancunia-planet
    Веня, красава ваще))) ну любит он Арсенал, уле такого)))

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  5. mixmaster 08.09.2019 18:16 # mixmaster
    Адекватно

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  6. tursa 08.09.2019 18:00 # tursa
    ахахаха
    возможно только петухем

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