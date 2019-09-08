Джим Ратклифф подумывал купить "Челси" и "Ньюкасл"

Исполнительный директор INEOS Football Боб Ратклифф рассказал, что его брат Джим, богатейший человек Британии, рассматривал варианты с приобретением "Челси" и "Ньюкасла".

Напомним, в прошлом месяце Джим Ратклифф, чье состояние оценивается в 18.15 млрд. фунтов, приобрел французскую "Ниццу" за 89 млн. фунтов.



Многих удивило, что основатель химической компании INEOS предпочел инвестировать в зарубежный футбол, а не отечественный, однако на то была причина.



"Естественно, мы в том числе рассматривали и варианты с клубами Премьер-Лиги. Мы потратили на это достаточно много времени".



"Мы изучали стоимость клубов Премьер-Лиги, которые суммарно зарабатывают 5 млрд. фунтов в год. Клубы топ-6 стоят от 2 миллиардов фунтов и выше, зарабатывая от 450 миллионов фунтов до вычета налогов".



"В данный момент времени нам было сложно найти рациональную причину для такой покупки. Если смотреть на клубы за пределами топ-6, то все они стоят от 150 миллионов фунтов. Тебе дополнительно придется инвестировать 50 миллионов фунтов, чтобы выиграть какой-нибудь Кубок Эвертона".



"Нет, мы не вступали в переговоры с Романом Абрамовичем насчет покупки "Челси". У нас были кое-какие контакты, однако мы оказались очень далеки в оценке стоимости клуба. Я не помню, насколько, но значительно".



"Это был диалог на ранней стадии, вдобавок у "Челси" наметилась эта проблема со стадионом, а мы уже слишком стары, чтобы потратить 10 лет на ее решение".



"Естественно, на нас выходили люди и насчет покупки "Ньюкасла". Но когда тебе называют цену в сотни миллионов фунтов, очень сложно воспринимать это всерьез".



"Думаю, в обозримом будущем мы не будем пытаться купить клуб Премьер-Лиги. Наш проект с "Ниццей" рассчитан на пять лет, и там у нас очень много работы", — сообщил Боб BBC Radio 5.