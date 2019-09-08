Ле Тиссье: "Сульшер поступает как школьник"

Бывший игрок "Саутгемптона" и сборной Англии Мэтт Ле Тиссье заявил, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ведет себя как школьник в плане определения пенальтистов в своей команде.

Начало этого сезона было отмечено для "красных дьяволов" нереализованными пенальти Поля Погба и Маркуса Рэшфорда, которых Сульшер назвал штатными пенальтистами своей команды.



Ле Тиссье, который в свое время был экспертом по исполнению 11-метровых, больно за этим наблюдать. Мэтт советует Сульшеру выбрать одного игрока, который лучше всех бьет пенальти.



"Когда у тебя два штатных пенальтиста, это сбивает с толку. Ты словно говоришь им: "Ну, давайте посмотрим, кому захочется пробить сегодня".



"Это непрофессионально. Так поступают любители. Это по-школьному, и это исходит от главного тренера. В этой ситуации главный тренер должен проявить власть и сказать: "Так, ты лучший в исполнении пенальти, и ты будешь моим пенальтистом. Пока ты на поле, ты всегда будешь исполнять пенальти".



"Мы в свое время проводили соревнование на тренировках по исполнению пенальти. Я его выигрывал и затем бил пенальти в матчах. Мне было 20, когда я стал штатным пенальтистом, и никто не задавал мне никаких вопросов на поле — исполнять пенальти было моим правом и моей работой", — сообщил Ле Тиссье Daily Mirror.