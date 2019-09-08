Ле Тиссье: "Сульшер поступает как школьник"

Оле Гуннар Сульшер Бывший игрок "Саутгемптона" и сборной Англии Мэтт Ле Тиссье заявил, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ведет себя как школьник в плане определения пенальтистов в своей команде.

Начало этого сезона было отмечено для "красных дьяволов" нереализованными пенальти Поля Погба и Маркуса Рэшфорда, которых Сульшер назвал штатными пенальтистами своей команды.

Ле Тиссье, который в свое время был экспертом по исполнению 11-метровых, больно за этим наблюдать. Мэтт советует Сульшеру выбрать одного игрока, который лучше всех бьет пенальти.

"Когда у тебя два штатных пенальтиста, это сбивает с толку. Ты словно говоришь им: "Ну, давайте посмотрим, кому захочется пробить сегодня".

"Это непрофессионально. Так поступают любители. Это по-школьному, и это исходит от главного тренера. В этой ситуации главный тренер должен проявить власть и сказать: "Так, ты лучший в исполнении пенальти, и ты будешь моим пенальтистом. Пока ты на поле, ты всегда будешь исполнять пенальти".

"Мы в свое время проводили соревнование на тренировках по исполнению пенальти. Я его выигрывал и затем бил пенальти в матчах. Мне было 20, когда я стал штатным пенальтистом, и никто не задавал мне никаких вопросов на поле — исполнять пенальти было моим правом и моей работой", — сообщил Ле Тиссье Daily Mirror.


Метки Ле Тиссье, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2019 16:00

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  1. novocaine 08.09.2019 17:42 # novocaine
    во всех турнирах Ле Тиссье провёл 540 матчей. Мэтт забил 209 мячей, забив 48 пенальти из 49 пробитых (единственный незабитый им пенальти отразил Марк Кроссли)

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  2. mancunia-planet 08.09.2019 16:58 # mancunia-planet
    Убийца с лицом школьника

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  3. frisby 08.09.2019 16:48 # frisby
    в помойке бестрофейный куколд просто овощ и нихуя не решает

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  4. ilovemanutd 08.09.2019 16:02 # ilovemanutd
    Прикол в том, что нет лучшего пенальтиста.

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  5. dom1no 08.09.2019 16:01 # dom1no
    Так я о том же и говорил лол, сосульшер куколд

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