Вейналдум: "Иногда ненавижу Клоппа"

Джорджиньо Вейналдум и Юрген Клопп Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум рассказал, что он порой ненавидит главного тренера Юргена Клоппа.

Вейналдум сыграл важную роль в победе "красных" в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, отметившись дублем в ответном полуфинальном матче против "Барселоны" после выхода на замену.

28-летний голландец был шокирован, что не попал в стартовый состав на тот матч, и в такого рода моменты Вейналдум очень злится на Клоппа.

"С тренером у нас отношения любви и ненависти. Уверен, сердцем он желает лучшего для каждого своего игрока, но иногда ты так погружен в матч, что тренер может стать помехой для тебя".

"В такие моменты ты просто закипаешь. Что касается меня, я злюсь на него. Я по-прежнему не знаю, было ли случившееся против "Барселоны" его настоящим планом, но в тот вечер я был так зол и так расстроен от того, что он не выпустил меня в старте".

"Оглядываясь назад, мы можем сказать, что все сработало. Ты никогда не узнаешь, что могло бы произойти, если бы тренер выпустил меня в старте", — цитирует Вейналдума Daily Mirror.


Метки Вейналдум, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2019 15:00

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  1. largo-winch 08.09.2019 15:14 # largo-winch
    Теперь он усадит его на скамейку на пару недель за то,что издевался над его Родиной

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