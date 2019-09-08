Вейналдум: "Иногда ненавижу Клоппа"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум рассказал, что он порой ненавидит главного тренера Юргена Клоппа.

Вейналдум сыграл важную роль в победе "красных" в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, отметившись дублем в ответном полуфинальном матче против "Барселоны" после выхода на замену.



28-летний голландец был шокирован, что не попал в стартовый состав на тот матч, и в такого рода моменты Вейналдум очень злится на Клоппа.



"С тренером у нас отношения любви и ненависти. Уверен, сердцем он желает лучшего для каждого своего игрока, но иногда ты так погружен в матч, что тренер может стать помехой для тебя".



"В такие моменты ты просто закипаешь. Что касается меня, я злюсь на него. Я по-прежнему не знаю, было ли случившееся против "Барселоны" его настоящим планом, но в тот вечер я был так зол и так расстроен от того, что он не выпустил меня в старте".



"Оглядываясь назад, мы можем сказать, что все сработало. Ты никогда не узнаешь, что могло бы произойти, если бы тренер выпустил меня в старте", — цитирует Вейналдума Daily Mirror.