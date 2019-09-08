Дринкуотера избили возле ночного клуба
Полузащитник "Бернли" Данни Дринкуотер стал жертвой избиения шести неизвестных возле ночного клуба.
Ранее на текущей неделе стало известно что Дринкуотер, взятый в аренду у "Челси" на этот сезон, все еще не может дебютировать за свою новую команду из-за таинственной травмы, полученной за пределами футбольного поля.
На самом деле речь идет не об одной травме, а о множественных. Данни получил различные повреждения, включая надрыв связок лодыжки, подбитый глаз, распухший лоб, синяки и рассечение на щеке.
Такую цену 29-летний англичанин заплатил, попытавшись увести девушку у южноафриканского защитника Сканторпа" Кгоси Нтле в ночном клубе. Дринкуотер сильно напился и вел себя неприлично, а потому бы выведен из заведения на улицу, где на него и напали шестеро неизвестных.
Как сообщает The Sun, восстановление после всех этих травм займет около одного месяца.
Добавим, это не первый подобный инцидент с участием Данни. В мае экс-игрок "Лестера" лишился водительских прав на 20 месяцев за то, что устроил автомобильную аварию в состоянии алкогольного опьянения.
08.09.2019 14:00
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Последние комментарии:
Гордость Пенсов, Надежда пенсов
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У этого человека безоблачное будущее
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ну типикал пенс, надо бы каждого пенса через это "пропустить"
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прошел обряд посвящения в Б1ёрнли
теперь на поле будет хищник
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It seems that Drinkwater drinks not only water!!!
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сделал ошибку, когда перешел к пенсам. и вот результат.
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лучше бы так и сидел дальше на воде..
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Можно забыть об этом футбольном персонаже.
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наплевать на таких персонажей
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Водка зло. Не пейте мужики.
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Данни Дринкводка
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правильно сделали
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