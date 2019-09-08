Дринкуотера избили возле ночного клуба

Данни Дринкуотер Полузащитник "Бернли" Данни Дринкуотер стал жертвой избиения шести неизвестных возле ночного клуба.

Ранее на текущей неделе стало известно что Дринкуотер, взятый в аренду у "Челси" на этот сезон, все еще не может дебютировать за свою новую команду из-за таинственной травмы, полученной за пределами футбольного поля.

На самом деле речь идет не об одной травме, а о множественных. Данни получил различные повреждения, включая надрыв связок лодыжки, подбитый глаз, распухший лоб, синяки и рассечение на щеке.

Такую цену 29-летний англичанин заплатил, попытавшись увести девушку у южноафриканского защитника Сканторпа" Кгоси Нтле в ночном клубе. Дринкуотер сильно напился и вел себя неприлично, а потому бы выведен из заведения на улицу, где на него и напали шестеро неизвестных.

Как сообщает The Sun, восстановление после всех этих травм займет около одного месяца.

Добавим, это не первый подобный инцидент с участием Данни. В мае экс-игрок "Лестера" лишился водительских прав на 20 месяцев за то, что устроил автомобильную аварию в состоянии алкогольного опьянения.


Метки Бернли, Дринкуотер, происшествия, травмы

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2019 14:00

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  1. largo-winch 08.09.2019 15:15 # largo-winch
    Гордость Пенсов, Надежда пенсов

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  2. ilovemanutd 08.09.2019 15:13 # ilovemanutd
    У этого человека безоблачное будущее

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  3. dom1no 08.09.2019 14:51 # dom1no
    ну типикал пенс, надо бы каждого пенса через это "пропустить"

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  4. gidro-met 08.09.2019 14:47 # gidro-met
    прошел обряд посвящения в Б1ёрнли

    теперь на поле будет хищник

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  5. r-n 08.09.2019 14:46 # r-n
    It seems that Drinkwater drinks not only water!!!

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  6. manutd-20champ 08.09.2019 14:45 # manutd-20champ
    сделал ошибку, когда перешел к пенсам. и вот результат.

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  7. gidro-met 08.09.2019 14:39 # gidro-met
    лучше бы так и сидел дальше на воде..

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  8. yela 08.09.2019 14:28 # yela
    Можно забыть об этом футбольном персонаже.

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  9. caxar 08.09.2019 14:25 # caxar
    наплевать на таких персонажей

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  10. scouser2005 08.09.2019 14:22 # scouser2005
    Водка зло. Не пейте мужики.

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  11. pokersanogo 08.09.2019 14:15 # pokersanogo
    Данни Дринкводка

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  12. recyjoed 08.09.2019 14:07 # recyjoed
    правильно сделали

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