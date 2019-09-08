Дринкуотера избили возле ночного клуба

Полузащитник "Бернли" Данни Дринкуотер стал жертвой избиения шести неизвестных возле ночного клуба.

Ранее на текущей неделе стало известно что Дринкуотер, взятый в аренду у "Челси" на этот сезон, все еще не может дебютировать за свою новую команду из-за таинственной травмы, полученной за пределами футбольного поля.



На самом деле речь идет не об одной травме, а о множественных. Данни получил различные повреждения, включая надрыв связок лодыжки, подбитый глаз, распухший лоб, синяки и рассечение на щеке.



Такую цену 29-летний англичанин заплатил, попытавшись увести девушку у южноафриканского защитника Сканторпа" Кгоси Нтле в ночном клубе. Дринкуотер сильно напился и вел себя неприлично, а потому бы выведен из заведения на улицу, где на него и напали шестеро неизвестных.



Как сообщает The Sun, восстановление после всех этих травм займет около одного месяца.



Добавим, это не первый подобный инцидент с участием Данни. В мае экс-игрок "Лестера" лишился водительских прав на 20 месяцев за то, что устроил автомобильную аварию в состоянии алкогольного опьянения.