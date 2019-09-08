Оливье Жиру предупредил Абрахэма
Нападающий "Челси" Оливье Жиру заявил, что не отдаст Тэмми Абрахэму место в стартовом составе команды без боя.
На старте нового сезона главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард смело доверяет молодежи и постепенно начинает получать от этого отдачу — в двух последних матчах Премьер-Лиги Абрахэм оформил два дубля.
Однако опытный Жиру не собирается мириться с ролью запасного и еще надеется проявить себя.
"Естественно, я не буду с этим мириться! Я помышляю о том, чтобы забивать голы. Я здесь, чтобы помогать новому поколению, но учтите, что мне еще рано на пенсию".
"Я по-прежнему голоден и полон амбиций. Я определенно не хочу быть вторым нападающим "Челси". Я здесь как старший брат для молодежи, но это не означает, что я должен быть на лавке", — сообщил Жиру Le Figaro.
08.09.2019 13:25
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в арсенале такую же самую песню пел. КАЛ и кубок ФА твои турниры.
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это хорошо/ пусть стимулирует гиганта клепать
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Абрахам уже в разы лучше и эффективнее смотрится.
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Я бы Жиру продал чисто из-за его чсв
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