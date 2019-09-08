Оливье Жиру предупредил Абрахэма

Нападающий "Челси" Оливье Жиру заявил, что не отдаст Тэмми Абрахэму место в стартовом составе команды без боя.

На старте нового сезона главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард смело доверяет молодежи и постепенно начинает получать от этого отдачу — в двух последних матчах Премьер-Лиги Абрахэм оформил два дубля.



Однако опытный Жиру не собирается мириться с ролью запасного и еще надеется проявить себя.



"Естественно, я не буду с этим мириться! Я помышляю о том, чтобы забивать голы. Я здесь, чтобы помогать новому поколению, но учтите, что мне еще рано на пенсию".



"Я по-прежнему голоден и полон амбиций. Я определенно не хочу быть вторым нападающим "Челси". Я здесь как старший брат для молодежи, но это не означает, что я должен быть на лавке", — сообщил Жиру Le Figaro.