Оливье Жиру предупредил Абрахэма

Оливье Жиру Нападающий "Челси" Оливье Жиру заявил, что не отдаст Тэмми Абрахэму место в стартовом составе команды без боя.

На старте нового сезона главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард смело доверяет молодежи и постепенно начинает получать от этого отдачу — в двух последних матчах Премьер-Лиги Абрахэм оформил два дубля.

Однако опытный Жиру не собирается мириться с ролью запасного и еще надеется проявить себя.

"Естественно, я не буду с этим мириться! Я помышляю о том, чтобы забивать голы. Я здесь, чтобы помогать новому поколению, но учтите, что мне еще рано на пенсию".

"Я по-прежнему голоден и полон амбиций. Я определенно не хочу быть вторым нападающим "Челси". Я здесь как старший брат для молодежи, но это не означает, что я должен быть на лавке", — сообщил Жиру Le Figaro.


Метки Жиру, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2019 13:25

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 08.09.2019 14:47 # manutd-20champ
    в арсенале такую же самую песню пел. КАЛ и кубок ФА твои турниры.

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  2. gidro-met 08.09.2019 14:40 # gidro-met
    это хорошо/ пусть стимулирует гиганта клепать

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  3. yela 08.09.2019 14:31 # yela
    Абрахам уже в разы лучше и эффективнее смотрится.

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  4. ganinilyha 08.09.2019 13:40 # ganinilyha
    Я бы Жиру продал чисто из-за его чсв

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