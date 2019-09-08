Шкриниар — цель номер один "Сити" на январь

Милан Шкриниар Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола избрал защитника "Интера" Милана Шкриниара своей целью номер один на зимнее трансферное окно.

Напомним, минувшим летом "горожане" проводили из клуба Венсана Компани, замена которому так и не была найдена, несмотря на попытку перехватить Харри Магуайра из под носа у "Манчестер Юнайтед".

В прошлый уикенд ситуация только усугубилась, потому что Эмерик Лапорт получил тяжелую травму колена в матче против "Брайтона". 25-летний француз уже перенес операцию и на футбольное поле вернется после Нового года.

Как утверждает Daily Express, Гвардиола намерен решить эту проблему с помощью покупки центрального защитника в январе.

Своей приоритетной целью Гвардиола избрал именно Шкриниара, к которому "Сити" присматривался еще минувшим летом, однако "Интеру" удалось отразить интерес к 24-летнему игроку сборной Словакии.

На сей раз чемпионы Премьер-Лиги собираются быть настойчивее, потому что от этого трансфера, возможно, будет зависеть успех второй половины сезона.


Метки Интер, Манчестер Сити, Шкриниар

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 08.09.2019 12:32 # makeewadim
    нууу, так.. аналогия отаменди, такой же костолом

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  2. chr1s8rown 08.09.2019 12:11 # chr1s8rown
    аферисты

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