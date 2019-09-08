Шкриниар — цель номер один "Сити" на январь

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола избрал защитника "Интера" Милана Шкриниара своей целью номер один на зимнее трансферное окно.

Напомним, минувшим летом "горожане" проводили из клуба Венсана Компани, замена которому так и не была найдена, несмотря на попытку перехватить Харри Магуайра из под носа у "Манчестер Юнайтед".



В прошлый уикенд ситуация только усугубилась, потому что Эмерик Лапорт получил тяжелую травму колена в матче против "Брайтона". 25-летний француз уже перенес операцию и на футбольное поле вернется после Нового года.



Как утверждает Daily Express, Гвардиола намерен решить эту проблему с помощью покупки центрального защитника в январе.



Своей приоритетной целью Гвардиола избрал именно Шкриниара, к которому "Сити" присматривался еще минувшим летом, однако "Интеру" удалось отразить интерес к 24-летнему игроку сборной Словакии.



На сей раз чемпионы Премьер-Лиги собираются быть настойчивее, потому что от этого трансфера, возможно, будет зависеть успех второй половины сезона.