Венгер отказался вернуться в "Арсенал"

Арсен Венгер Арсен Венгер рассказал, что контактировал с руководством "Арсенала" насчет своего возвращения в лондонский клуб.

Напомним, Венгер покинул "Арсенал" в конце сезона 2017/18, после 22 лет работы в клубе. Арсен до сих пор не подыскал для себя новое пристанище в футболе.

По словам 69-летнего француза, у него была возможность вернуться на "Эмирейтс" в отличной от тренера роли, однако он предпочел не отбрасывать тень на своего преемника Унаи Эмери.

"Я поддерживаю отношения с кое-какими людьми из клуба, но мне кажется, когда ты ушел таким образом, ты не можешь быть наполовину внутри, наполовину снаружи".

"Ты должен позволить людям делать работу по-своему. И поэтому я хотел полностью дистанцироваться от "Арсенала".

"Пока, возможно, все еще слишком рано для моего возвращения. Я не вернулся туда", — сообщил Венгер beIN Sports.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2019 10:00

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  1. slash-lfc 08.09.2019 10:09 # slash-lfc
    Неблагодарные ггшки не понимают, что Веня был заложником системы Кроенке.

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