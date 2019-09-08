Венгер отказался вернуться в "Арсенал"
Арсен Венгер рассказал, что контактировал с руководством "Арсенала" насчет своего возвращения в лондонский клуб.
Напомним, Венгер покинул "Арсенал" в конце сезона 2017/18, после 22 лет работы в клубе. Арсен до сих пор не подыскал для себя новое пристанище в футболе.
По словам 69-летнего француза, у него была возможность вернуться на "Эмирейтс" в отличной от тренера роли, однако он предпочел не отбрасывать тень на своего преемника Унаи Эмери.
"Я поддерживаю отношения с кое-какими людьми из клуба, но мне кажется, когда ты ушел таким образом, ты не можешь быть наполовину внутри, наполовину снаружи".
"Ты должен позволить людям делать работу по-своему. И поэтому я хотел полностью дистанцироваться от "Арсенала".
"Пока, возможно, все еще слишком рано для моего возвращения. Я не вернулся туда", — сообщил Венгер beIN Sports.
08.09.2019 10:00
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