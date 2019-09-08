"Юнайтед" мечтает переманить Ван дер Сара

Эдвин Ван дер Сар Эдвин Ван дер Сар из "Аякса" является наиболее желанным кандидатом "Манчестер Юнайтед" на роль спортивного директора.

Вице-президент "красных дьяволов" Эд Вудворд уже более года ведет поиски подходящего специалиста, который бы занял должность технического директора и взял на себя все трансферные вопросы.

По информации Daily Mirror, Вудворд, изучив множество кандидатур, остановил свой выбор на бывшем голкипере "Юнайтед" Ван дер Саре, который сейчас трудится исполнительным директором "Аякса".

В период работы в Амстердаме 48-летний голландец заработал репутацию умелого трансферного дельца, а также стал влиятельной фигурой в руководстве Ассоциации европейских клубов.

В данный момент Вудворд раздумывает над тем, чтобы предложить работу Ван дер Сару, однако в "Юнайтед" нет уверенности, что Эдвин немедленно бросит свой нынешний клуб — как из-за привязанности к "Аяксу", так и из-за проблем жены со здоровьем.


Метки Аякс, Ван дер Сар, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2019 09:45

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  1. mancunia-planet 08.09.2019 11:06 # mancunia-planet
    Это было бы ахринена

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  2. dallaslp 08.09.2019 10:36 # dallaslp
    всяко лучше Де Хеа даже в 48 лет

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  3. slash-lfc 08.09.2019 09:55 # slash-lfc
    Ван Дер Сар топарь лютый.

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