"Юнайтед" мечтает переманить Ван дер Сара

Эдвин Ван дер Сар из "Аякса" является наиболее желанным кандидатом "Манчестер Юнайтед" на роль спортивного директора.

Вице-президент "красных дьяволов" Эд Вудворд уже более года ведет поиски подходящего специалиста, который бы занял должность технического директора и взял на себя все трансферные вопросы.



По информации Daily Mirror, Вудворд, изучив множество кандидатур, остановил свой выбор на бывшем голкипере "Юнайтед" Ван дер Саре, который сейчас трудится исполнительным директором "Аякса".



В период работы в Амстердаме 48-летний голландец заработал репутацию умелого трансферного дельца, а также стал влиятельной фигурой в руководстве Ассоциации европейских клубов.



В данный момент Вудворд раздумывает над тем, чтобы предложить работу Ван дер Сару, однако в "Юнайтед" нет уверенности, что Эдвин немедленно бросит свой нынешний клуб — как из-за привязанности к "Аяксу", так и из-за проблем жены со здоровьем.