"Юнайтед" мечтает переманить Ван дер Сара
Эдвин Ван дер Сар из "Аякса" является наиболее желанным кандидатом "Манчестер Юнайтед" на роль спортивного директора.
Вице-президент "красных дьяволов" Эд Вудворд уже более года ведет поиски подходящего специалиста, который бы занял должность технического директора и взял на себя все трансферные вопросы.
По информации Daily Mirror, Вудворд, изучив множество кандидатур, остановил свой выбор на бывшем голкипере "Юнайтед" Ван дер Саре, который сейчас трудится исполнительным директором "Аякса".
В период работы в Амстердаме 48-летний голландец заработал репутацию умелого трансферного дельца, а также стал влиятельной фигурой в руководстве Ассоциации европейских клубов.
В данный момент Вудворд раздумывает над тем, чтобы предложить работу Ван дер Сару, однако в "Юнайтед" нет уверенности, что Эдвин немедленно бросит свой нынешний клуб — как из-за привязанности к "Аяксу", так и из-за проблем жены со здоровьем.
08.09.2019 09:45
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Это было бы ахринена
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всяко лучше Де Хеа даже в 48 лет
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Ван Дер Сар топарь лютый.
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