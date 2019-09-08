Себальос видит свое будущее в "Реале"
Полузащитник Дани Себальос лично уговорил боссов "Реала" не продавать его, а лишь отправить в аренду в "Арсенал".
Себальос весьма обнадеживающим образом начал свою английскую карьеру, отметив свое первое появление в стартовом составе "канониров" двумя результативными передачами.
23-летний испанец быстро полюбился фанатам, и те заговорили, что "Арсеналу" было бы неплохо выкупить Себальоса у "Реала" по завершении аренды в конце сезона.
Однако Marca утверждает, что свое долгосрочное будущее Дани видит в "Реале". Арендуя игрока, "Арсенал" надеялся получить опцию выкупа, однако Себальос лично выступил против этого.
К отъезду из Мадрида Себальоса также подтолкнули прохладные отношения с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом, который предпочитает доверять другим игрокам.
Таким образом, минувшим летом Себальос решил, что его временный отъезд станет лучшим решением для всех сторон. Дани надеется вернуться в Мадрид окрепшим и заиграть в "Реале", особенно если к тому времени Зидана там уже не будет.
08.09.2019 08:00
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Последние комментарии:
Ну так се на самом деле. Возится с мячом слишком долго. не для АПЛ
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Наивный шкононир этот съе6альос. От Зидана съе6альос и на конониров поливальос.
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Четвертый
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