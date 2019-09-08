Себальос видит свое будущее в "Реале"

Дани Себальос Полузащитник Дани Себальос лично уговорил боссов "Реала" не продавать его, а лишь отправить в аренду в "Арсенал".

Себальос весьма обнадеживающим образом начал свою английскую карьеру, отметив свое первое появление в стартовом составе "канониров" двумя результативными передачами.

23-летний испанец быстро полюбился фанатам, и те заговорили, что "Арсеналу" было бы неплохо выкупить Себальоса у "Реала" по завершении аренды в конце сезона.

Однако Marca утверждает, что свое долгосрочное будущее Дани видит в "Реале". Арендуя игрока, "Арсенал" надеялся получить опцию выкупа, однако Себальос лично выступил против этого.

К отъезду из Мадрида Себальоса также подтолкнули прохладные отношения с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом, который предпочитает доверять другим игрокам.

Таким образом, минувшим летом Себальос решил, что его временный отъезд станет лучшим решением для всех сторон. Дани надеется вернуться в Мадрид окрепшим и заиграть в "Реале", особенно если к тому времени Зидана там уже не будет.


Метки Арсенал, Реал, Себальос

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. easports 08.09.2019 08:50 # easports
    Ну так се на самом деле. Возится с мячом слишком долго. не для АПЛ

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  2. electric 08.09.2019 08:36 # electric
    Наивный шкононир этот съе6альос. От Зидана съе6альос и на конониров поливальос.

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  3. chebrec 08.09.2019 08:13 # chebrec
    Четвертый

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