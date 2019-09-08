"Челси" ожидает снятия трансферного запрета
"Челси" сообщил ведущим футбольным агентам, что клуб ожидает снятия трансферного запрета к январскому окну.
Напомним, ФИФА наказала "синих" запретом на регистрацию новичков в течение двух трансферных окон. Это стало наказанием для лондонцев за многочисленные нарушения правил, регулирующих трансферы игроков не старше 18 лет.
"Челси" по-прежнему не признает своей вины и ожидает рассмотрения своей апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS), но вместе с тем уже продержался одно трансферное окно без приобретений.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, на "Стэмфорд Бридж" есть уверенность, что CAS сократит наказание до одного окна, а это будет означать, что уже в январе "Челси" снова сможет покупать.
Учитывая это, лондонский клуб сообщил агентам о готовности сотрудничать и рассматривать предложения по их клиентам в преддверии января.
08.09.2019 07:00
Просмотров: 1010
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Купить можно и в январе игрока и оставить его доигрывать в своём клубе а летом регистрировать! Запрет не на покупку а на регистрацию игроков
(ответить)
Третий
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий