Ван Дейк согласовал с "Ливерпулем" новый контракт до 2025 года
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк согласовал со своим клубом условия нового шестилетнего контракта.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, стороны вели переговоры на протяжении лета и на прошлой неделе, наконец, ударили по рукам.
Минувшим летом Харри Магуайр, перебравшись из "Лестера" в "Манчестер Юнайтед", отобрал у Ван Дейка звание самого дорого защитника в мире, и он же стал своего рода эталоном, на которого равнялись представители Виргила в переговорах с "Ливерпулем" об условиях сделки.
Новый контракт позволит Ван Дейку увеличить свою зарплату со 125 до примерно 200 тысяч фунтов в неделю, не считая бонусов. Таким образом, Виргила возрастет базовый оклад, а итоговый заработок станет менее зависим от достижения бонусных целей вроде "сухих" матчей и появлений на поле.
Отметим, что действующий контракт Ван Дейка, подписанный им при переходе из "Саутгемптона" 20 месяцев назад, рассчитан до 2023 года. Таким образом, новая сделка будет означать, что 28-летний голландец сможет провести на "Энфилде" не просто лучшие годы своей карьеры, но и, возможно, остаток своей карьеры.
08.09.2019 06:00
Просмотров: 1685
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Не думал что ему уже 28. 4 года еще стабильно попылит.
(ответить)
Колосс, бог и эталон защитника.
(ответить)
Хабиб
(ответить)
Молодца Виргил! Так и держись. Будь лучшим, будь ПреКрасным!
Очень удачное было приобретение на черную зависть всяким глорам.
(ответить)
КНЯЗЬ!!!
(ответить)
как же у хуесосов порьешных горит ахахахах
(ответить)
Ван дейк и спокойство синонимы
(ответить)
Хотя бы разок получить месячную зп Вирджила и можно крутиться
Жепой едят что ли эти бабки, за шо им столько =/
(ответить)
Для любопытных, над головой ван Дейка Кубок Эльче, а но то что вы подумали
(ответить)
Просто Батя
(ответить)
Топарь, без б. Что ж, молодцы КНЯЖНЫ! Или правильно КНЯГИНИ? ))
(ответить)
ХАБИБЫ
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий