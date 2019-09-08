Ван Дейк согласовал с "Ливерпулем" новый контракт до 2025 года

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк согласовал со своим клубом условия нового шестилетнего контракта.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, стороны вели переговоры на протяжении лета и на прошлой неделе, наконец, ударили по рукам.

Минувшим летом Харри Магуайр, перебравшись из "Лестера" в "Манчестер Юнайтед", отобрал у Ван Дейка звание самого дорого защитника в мире, и он же стал своего рода эталоном, на которого равнялись представители Виргила в переговорах с "Ливерпулем" об условиях сделки.

Новый контракт позволит Ван Дейку увеличить свою зарплату со 125 до примерно 200 тысяч фунтов в неделю, не считая бонусов. Таким образом, Виргила возрастет базовый оклад, а итоговый заработок станет менее зависим от достижения бонусных целей вроде "сухих" матчей и появлений на поле.

Отметим, что действующий контракт Ван Дейка, подписанный им при переходе из "Саутгемптона" 20 месяцев назад, рассчитан до 2023 года. Таким образом, новая сделка будет означать, что 28-летний голландец сможет провести на "Энфилде" не просто лучшие годы своей карьеры, но и, возможно, остаток своей карьеры.


Метки Ван Дейк, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2019 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1685

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Последние комментарии:




  1. easports 08.09.2019 09:10 # easports
    Не думал что ему уже 28. 4 года еще стабильно попылит.

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  2. slash-lfc 08.09.2019 09:04 # slash-lfc
    Колосс, бог и эталон защитника.

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  3. mototroller 08.09.2019 08:59 # mototroller
    Хабиб

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  4. scouser2005 08.09.2019 08:54 # scouser2005
    Молодца Виргил! Так и держись. Будь лучшим, будь ПреКрасным!
    Очень удачное было приобретение на черную зависть всяким глорам.

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  5. electric 08.09.2019 08:39 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  6. melwood-lfc 08.09.2019 08:38 # melwood-lfc
    как же у хуесосов порьешных горит ахахахах

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  7. chr1s8rown 08.09.2019 08:37 # chr1s8rown
    Ван дейк и спокойство синонимы

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  8. chronicle 08.09.2019 07:39 # chronicle
    Хотя бы разок получить месячную зп Вирджила и можно крутиться
    Жепой едят что ли эти бабки, за шо им столько =/

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  9. largo-winch 08.09.2019 07:30 # largo-winch
    Для любопытных, над головой ван Дейка Кубок Эльче, а но то что вы подумали

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  10. firmino9 08.09.2019 06:18 # firmino9
    Просто Батя

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  11. mc-od 08.09.2019 06:08 # mc-od
    Топарь, без б. Что ж, молодцы КНЯЖНЫ! Или правильно КНЯГИНИ? ))

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  12. chronicle 08.09.2019 06:07 # chronicle
    ХАБИБЫ

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