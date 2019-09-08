Ван Дейк согласовал с "Ливерпулем" новый контракт до 2025 года

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк согласовал со своим клубом условия нового шестилетнего контракта.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, стороны вели переговоры на протяжении лета и на прошлой неделе, наконец, ударили по рукам.



Минувшим летом Харри Магуайр, перебравшись из "Лестера" в "Манчестер Юнайтед", отобрал у Ван Дейка звание самого дорого защитника в мире, и он же стал своего рода эталоном, на которого равнялись представители Виргила в переговорах с "Ливерпулем" об условиях сделки.



Новый контракт позволит Ван Дейку увеличить свою зарплату со 125 до примерно 200 тысяч фунтов в неделю, не считая бонусов. Таким образом, Виргила возрастет базовый оклад, а итоговый заработок станет менее зависим от достижения бонусных целей вроде "сухих" матчей и появлений на поле.



Отметим, что действующий контракт Ван Дейка, подписанный им при переходе из "Саутгемптона" 20 месяцев назад, рассчитан до 2023 года. Таким образом, новая сделка будет означать, что 28-летний голландец сможет провести на "Энфилде" не просто лучшие годы своей карьеры, но и, возможно, остаток своей карьеры.