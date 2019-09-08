Жоржиньо чувстует, что стал более классным игроком за год в Англии

Полузащитник "Челси" Жоржиньо считает, что он стал более классным игроком благодаря переезду в Англию.

Последовав за тренером Маурицио Сарри на "Стэмфорд Бридж" летом 2018, Жоржиньо получил твердое место в основе "синих", но его игра — как в плане оборонительных действий, так и атакующих — регулярно вызывала нарекания.



Даже был период, когда Жоржиньо освистывали собственные фанаты "Челси". Однако постепенно итальянцу бразильского происхождения удалось изменить мнение о себе, сохранив место в команде и после прихода Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера. Сам полузащитник чувствует, что значительно вырос за этот год с небольшим.



"Думаю, я великолепно провел свой первый сезон, и это имело фундаментальное значение для процесса моего развития".



"Теперь я стал сильнее при игре в обороне, я энергичнее вступаю в единоборства и лучше контролирую игру. Премьер-Лига вынудила меня развить различные навыки", – цитирует Жоржиньо Goal.