Саутгейт восхищается техникой Кейна по исполнению пенальти

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил восхищение насчет техники исполнения пенальти своего капитана Харри Кейна.

Отметившись хет-триком против сборной Болгарии в рамках отбора к Евро-2020 в субботу вечером, Кейн довел количество своих голов за национальную команду до 25.



Два из трех своих голов в этом матче нападающий "Тоттенхэма" забил с пенальти, оба раза не оставив голкиперу ни единого шанса. После победы со счетом 4:0 Саутгейт тоже высказался на эту тему.



"Процесс исполнения им пенальти невероятен. Мы любуемся этим каждый день. Вчера на тренировке он нанес кучу ударов с 11-метровой отметки, поэтому сегодня мы были абсолютно уверены, сидя на скамейке".



"Харри подает блестящий пример любому юниору по оттачиванию своей техники", — сообщил Саутгейт ITV.