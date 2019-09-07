Саутгейт восхищается техникой Кейна по исполнению пенальти
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил восхищение насчет техники исполнения пенальти своего капитана Харри Кейна.
Отметившись хет-триком против сборной Болгарии в рамках отбора к Евро-2020 в субботу вечером, Кейн довел количество своих голов за национальную команду до 25.
Два из трех своих голов в этом матче нападающий "Тоттенхэма" забил с пенальти, оба раза не оставив голкиперу ни единого шанса. После победы со счетом 4:0 Саутгейт тоже высказался на эту тему.
"Процесс исполнения им пенальти невероятен. Мы любуемся этим каждый день. Вчера на тренировке он нанес кучу ударов с 11-метровой отметки, поэтому сегодня мы были абсолютно уверены, сидя на скамейке".
"Харри подает блестящий пример любому юниору по оттачиванию своей техники", — сообщил Саутгейт ITV.
07.09.2019 23:00
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