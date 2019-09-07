Марчелло Липпи был близок к назначению в "Тоттенхэме"

Легенда итальянского футбола Марчелло Липпи признался, что в прошлом едва не стал главным тренером "Тоттенхэма".

71-летний Липпи добился огромных успехов у себя на родине, а в 2006 году со сборной своей страны выиграл Чемпионат Мира.



В свое время Липпи, близкий друг экс-наставника "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона, мог приехать в Премьер-Лигу, однако так и не решился на этот шаг по двум причинам.



"Да, я был близок к переходу в "Тоттенхэм", когда тренировал "Ювентус".



"Это было очень мило, что они обратились к моему сыну Давиде. Однако я не чувствовал потребности покинуть Турин и "Ювентус". Для меня "Юве" был как "Манчестер Юнайтед" для Фергюсона: уникальный клуб, который я безумно любил".



"Я не очень хорошо говорил по-английски, и это еще одна причина, почему я отказался. Кто-то возразил мне в то время, что Фергюсон тоже не говорит хорошо по-английски, потому что он шотландец!" — сообщил Липпи Daily Mail.



Также Марчелло поведал, что едва не купил у "Юнайтед" полузащитника Роя Кина.



"Я обожал Кина. Он был очень близок к переходу в "Ювентус", однако мы не договорились".



"Также я обожал Скоулза, который играл везде и везде был полезен. Сульшер тоже был очень хорошим игроком, и я надеюсь, он преуспеет как тренер. Он заслуживает этого", — добавил Липпи.