Сборная Англии разгромила болгар

Харри Кейн и Рахим Стерлинг Сборная Англии одержала третью победу подряд в отборе к Евро-2020, разгромив Болгарию в домашних стенах со счетом 4:0.

Англия сразу же принялась растягивать чужую оборону, и на 19-й минуте Харри Кейну удалось отправить мяч в ворота болгар, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

А вот в середине тайма Кейн забил по всем правилам, вновь использовав передачу Стерлинга — 1:0. Этот гол стал следствием недопонимания между голкипером и защитниками гостей.

В дальнейшем игра складывалась легко и безмятежно для англичан — настолько, что те не хотели особо напрягаться, хотя возможностей забить еще было немало.

Второй тайм начался с хорошего сейва голкипера англичан Джордана Пикфорда, а затем Маркус Рэшфорд заработал пенальти и позволил Кейну удвоить счет — 2:0.

На 55-й минуте отличился сам Стерлинг, которому Кейн буквально вложил мяч в ногу перед воротами — 3:0.

На 72-й минуте Кейн нарвался на фол в чужой штрафной и сам же реализовал заработанный пенальти — 4:0.

Концовка матча проходила неторопливо и была отмечена неиспользованным моментом Рэшфорда после красивой комбинации и дебютом за национальную команду Мейсона Маунта.

Сборная Англии сыграла в разминочном режиме, одержав ожидаемо легкую победу и вернувшись на вершину своей отборочной группы. Болгария слишком много ошибалась и была за это сурово наказана — три из четырех голов стали следствием оборонительных ляпов.

Сборная Англии — сборная Болгарии — 4:0 (1:0)

Голы: Кейн 24, 49 (пен), 73 (пен), Стерлинг 55.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Роуз, Кин, Магуайр, Райс, Хендерсон (Маунт 67), Баркли, Стерлинг (Санчо 71), Рэшфорд, Кейн (Окслейд-Чемберлен 77).


Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Болгарии

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2019 20:55

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  1. chelsea88 07.09.2019 22:18 # chelsea88
    Думаю Порье выиграет с горем пополам.

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  2. rentv 07.09.2019 22:14 # rentv
    What time is it?

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  3. largo-winch 07.09.2019 22:05 # largo-winch
    Петушки, скажите, а в Тьфуси предусмотрена ничья ? Хочу поставить!

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  4. ry-l 07.09.2019 22:00 # ry-l
    Как этот мешок Абдурахимов аж на 9е место в рейтинге заполз?

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  5. chronicle 07.09.2019 21:39 # chronicle
    Чет чурак убивают
    Кабиб на очереди

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  6. mancunia-planet 07.09.2019 21:33 # mancunia-planet
    болгары уже ни те

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  7. mancunia-planet 07.09.2019 21:32 # mancunia-planet
    Джеймс признан лучшим в августе у МЮ

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  8. alexomck 07.09.2019 21:21 # alexomck
    Кейн новый Лэмпард

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  9. rentv 07.09.2019 21:03 # rentv
    WHERE IS YOUR COMMENTS BITCHESSSSSSSS??????????????????

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  10. rentv 07.09.2019 20:59 # rentv
    What time is it?

    KHABIIIIB TIIIIIIIIIIIIIIMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

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  11. ben-arfa 07.09.2019 20:59 # ben-arfa
    Ну что, Рэш, забил больше Кейна?

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  12. xah 07.09.2019 20:58 # xah
    Люби LINKIN PARK

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