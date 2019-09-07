Сборная Англии разгромила болгар

Сборная Англии одержала третью победу подряд в отборе к Евро-2020, разгромив Болгарию в домашних стенах со счетом 4:0.

Англия сразу же принялась растягивать чужую оборону, и на 19-й минуте Харри Кейну удалось отправить мяч в ворота болгар, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



А вот в середине тайма Кейн забил по всем правилам, вновь использовав передачу Стерлинга — 1:0. Этот гол стал следствием недопонимания между голкипером и защитниками гостей.



В дальнейшем игра складывалась легко и безмятежно для англичан — настолько, что те не хотели особо напрягаться, хотя возможностей забить еще было немало.



Второй тайм начался с хорошего сейва голкипера англичан Джордана Пикфорда, а затем Маркус Рэшфорд заработал пенальти и позволил Кейну удвоить счет — 2:0.



На 55-й минуте отличился сам Стерлинг, которому Кейн буквально вложил мяч в ногу перед воротами — 3:0.



На 72-й минуте Кейн нарвался на фол в чужой штрафной и сам же реализовал заработанный пенальти — 4:0.



Концовка матча проходила неторопливо и была отмечена неиспользованным моментом Рэшфорда после красивой комбинации и дебютом за национальную команду Мейсона Маунта.



Сборная Англии сыграла в разминочном режиме, одержав ожидаемо легкую победу и вернувшись на вершину своей отборочной группы. Болгария слишком много ошибалась и была за это сурово наказана — три из четырех голов стали следствием оборонительных ляпов.



Сборная Англии — сборная Болгарии — 4:0 (1:0)



Голы: Кейн 24, 49 (пен), 73 (пен), Стерлинг 55.



Англия: Пикфорд, Триппьер, Роуз, Кин, Магуайр, Райс, Хендерсон (Маунт 67), Баркли, Стерлинг (Санчо 71), Рэшфорд, Кейн (Окслейд-Чемберлен 77).