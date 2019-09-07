Кике Санчес Флорес сменил уволенного Грасию во главе "Уотфорда"
После всего одной победы в 10 последних матчах "Уотфорд" решился уволить Хави Грасии, назначив новым главным тренером Кике Санчеса Флореса.
Тот затяжной спад, в котором находятся "шершни", начался еще в прошлом сезоне. С апреля "Уотфорд" выиграл только раз — у "Ковентри" из Лиги Один в рамках 2-го раунда Кубка Лиги в прошлом месяце.
В четырех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "Уотфорд" набрал одно очко и забил два гола, прочно занимая последнее 20-е место в таблице.
Столь плачевные результаты подтолкнули руководство клуба к решительным действиям, несмотря на то, что прошлый сезон "Уотфорд" завершил на рекордно высоком для себя месте в Премьер-Лиге (11-м) и во второй раз в своей истории поучаствовал в финале Кубка Англии.
Отметим, что Грасия лишь в ноябре прошлого года заключил с "шершнями" контракт на четыре с половиной года, поэтому "Викаридж Роуд" он покидает с хорошей компенсацией.
Спустя 30 минут после новости об увольнении Грасии "Уотфорд" объявил, что на место Хави заступает Кике Санчес Флорес, который уже тренировал "шершней" в сезоне 2015/16.
07.09.2019 20:15
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Последние комментарии:
кто сейчас у баварии основной кипер, нойер или ульрайх, кто смотрит бундеслигу, кого чаще всего пихают в основу?
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Трансферы видать не устроили
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07.09.2019 20:26 #
ssa
по ящику буду смотреть, юзай прошлую новость, там вроде скидывали
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07.09.2019 20:28 #
melwood-lfc
Да я осталый
Источник: http://fapl.ru/posts/73254/?c=1
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Щас бы смотреть гей-порево которое типа юфц.
Хуйня это все, скажу я вам.
Где бл Вовчанчин, Крокоп, Дон Фрай и прочие топовые убиваки.
Хуйню вы собираетесь смареть, хорошо что я не пидор и такую хуйню не смотрю
Источник: http://fapl.ru/posts/73241/?c=1#c6977553
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Ну бля тухугов ебана, отскочил
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хет-трик, Болгарии лев толстой...
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Дайте Эйс на юфс пжл
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а вот и дебют молодого пенсионера, заменил Хендо
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кто следующий
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