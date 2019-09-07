Кике Санчес Флорес сменил уволенного Грасию во главе "Уотфорда"

После всего одной победы в 10 последних матчах "Уотфорд" решился уволить Хави Грасии, назначив новым главным тренером Кике Санчеса Флореса.

Тот затяжной спад, в котором находятся "шершни", начался еще в прошлом сезоне. С апреля "Уотфорд" выиграл только раз — у "Ковентри" из Лиги Один в рамках 2-го раунда Кубка Лиги в прошлом месяце.



В четырех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "Уотфорд" набрал одно очко и забил два гола, прочно занимая последнее 20-е место в таблице.



Столь плачевные результаты подтолкнули руководство клуба к решительным действиям, несмотря на то, что прошлый сезон "Уотфорд" завершил на рекордно высоком для себя месте в Премьер-Лиге (11-м) и во второй раз в своей истории поучаствовал в финале Кубка Англии.



Отметим, что Грасия лишь в ноябре прошлого года заключил с "шершнями" контракт на четыре с половиной года, поэтому "Викаридж Роуд" он покидает с хорошей компенсацией.



Спустя 30 минут после новости об увольнении Грасии "Уотфорд" объявил, что на место Хави заступает Кике Санчес Флорес, который уже тренировал "шершней" в сезоне 2015/16.