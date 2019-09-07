Кике Санчес Флорес сменил уволенного Грасию во главе "Уотфорда"

Кике Санчес Флорес После всего одной победы в 10 последних матчах "Уотфорд" решился уволить Хави Грасии, назначив новым главным тренером Кике Санчеса Флореса.

Тот затяжной спад, в котором находятся "шершни", начался еще в прошлом сезоне. С апреля "Уотфорд" выиграл только раз — у "Ковентри" из Лиги Один в рамках 2-го раунда Кубка Лиги в прошлом месяце.

В четырех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "Уотфорд" набрал одно очко и забил два гола, прочно занимая последнее 20-е место в таблице.

Столь плачевные результаты подтолкнули руководство клуба к решительным действиям, несмотря на то, что прошлый сезон "Уотфорд" завершил на рекордно высоком для себя месте в Премьер-Лиге (11-м) и во второй раз в своей истории поучаствовал в финале Кубка Англии.

Отметим, что Грасия лишь в ноябре прошлого года заключил с "шершнями" контракт на четыре с половиной года, поэтому "Викаридж Роуд" он покидает с хорошей компенсацией.

Спустя 30 минут после новости об увольнении Грасии "Уотфорд" объявил, что на место Хави заступает Кике Санчес Флорес, который уже тренировал "шершней" в сезоне 2015/16.


Метки тренеры, Уотфорд, Флорес

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2019 20:15

Количество просмотров Просмотров: 592

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Последние комментарии:




  1. ssa 07.09.2019 20:47 # ssa
    кто сейчас у баварии основной кипер, нойер или ульрайх, кто смотрит бундеслигу, кого чаще всего пихают в основу?

    (ответить)

  2. ganinilyha 07.09.2019 20:45 # ganinilyha
    Трансферы видать не устроили

    (ответить)

  3. rentv 07.09.2019 20:43 # rentv
    07.09.2019 20:26 #
    ssa

    по ящику буду смотреть, юзай прошлую новость, там вроде скидывали
    (ответить)

    07.09.2019 20:28 #
    melwood-lfc

    Да я осталый

    Источник: http://fapl.ru/posts/73254/?c=1

    (ответить)

  4. jokerz 07.09.2019 20:40 # jokerz
    Щас бы смотреть гей-порево которое типа юфц.
    Хуйня это все, скажу я вам.
    Где бл Вовчанчин, Крокоп, Дон Фрай и прочие топовые убиваки.
    Хуйню вы собираетесь смареть, хорошо что я не пидор и такую хуйню не смотрю

    Источник: http://fapl.ru/posts/73241/?c=1#c6977553

    (ответить)

  5. quavo 07.09.2019 20:32 # quavo
    Ну бля тухугов ебана, отскочил

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  6. ssa 07.09.2019 20:29 # ssa
    хет-трик, Болгарии лев толстой...

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  7. melwood-lfc 07.09.2019 20:24 # melwood-lfc
    Дайте Эйс на юфс пжл

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  8. ssa 07.09.2019 20:24 # ssa
    а вот и дебют молодого пенсионера, заменил Хендо

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  9. ssa 07.09.2019 20:21 # ssa
    кто следующий

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