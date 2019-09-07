Рой Кин: "У меня все еще есть один-два вопроса к Магуайру"

Харри Магуайр Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин рассказал, что его беспокоит в защитнике "красных дьяволов" Харри Магуайре.

Ради приглашения Магуайра из "Лестера" минувшим летом "красным дьяволам" пришлось обновить мировой рекорд по стоимости защитника, выложив 80 миллионов фунтов.

Магуайр сыграл во всех четырех первых матчах "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги, но пока не развеял сомнения Кина.

"Думаю, пока он неплох. Мы много говорим о том, как хорошо он работает с мячом, но в плане оборонительной игры у меня все еще есть один-два вопроса к нему. Я переживаю насчет его скорости при развороте".

"Я вспоминаю первый гол в матче против "Кристал Пэлас", и он не лучшим образом сыграл как опекающий центральный защитник. Послушайте, ему уже 26 лет. Если такие вещи вызывают вопросы, это тревожно", — сообщил Кин в эфире ITV.


Метки Кин, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2019 20:00

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  1. mancunia-planet 07.09.2019 20:30 # mancunia-planet
    Не разворотливый типа, ну хз. В том моменте никак не родстраховать было, ошибка Линдыляпа

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  2. sisyazavr 07.09.2019 20:03 # sisyazavr
    Рой Кин любит ссать на говно.

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