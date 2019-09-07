Рой Кин: "У меня все еще есть один-два вопроса к Магуайру"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин рассказал, что его беспокоит в защитнике "красных дьяволов" Харри Магуайре.

Ради приглашения Магуайра из "Лестера" минувшим летом "красным дьяволам" пришлось обновить мировой рекорд по стоимости защитника, выложив 80 миллионов фунтов.



Магуайр сыграл во всех четырех первых матчах "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги, но пока не развеял сомнения Кина.



"Думаю, пока он неплох. Мы много говорим о том, как хорошо он работает с мячом, но в плане оборонительной игры у меня все еще есть один-два вопроса к нему. Я переживаю насчет его скорости при развороте".



"Я вспоминаю первый гол в матче против "Кристал Пэлас", и он не лучшим образом сыграл как опекающий центральный защитник. Послушайте, ему уже 26 лет. Если такие вещи вызывают вопросы, это тревожно", — сообщил Кин в эфире ITV.