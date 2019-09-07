Лингард заболел и вернулся в "Юнайтед"

Джесси Лингард Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард досрочно вернулся из сборной Англии, сославшись на болезнь.

26-летний Лингард принял участие во всех четырех матчах "красных дьяволов" в этом сезоне Премьер-Лиги и, несмотря на определенную критику насчет своей игры, был вызван в сборную Англии.

Однако тренировку англичан в пятницу Джесси внезапно пропустил, а сейчас сборная официально объявила, что Лингард не примет участия в матчах против Болгарии и Косово в рамках отбора к Евро-2020.

Какого рода болезнь сразила Лингарда, не сообщается. Теперь наблюдением Джесси займутся доктора "Юнайтед".


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, сборная Англии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2019 19:00

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  1. dom1no 07.09.2019 19:12 # dom1no
    cкамцо всяким сборным проплачивает лишь бы их днища не сломались и забирают обратно

    (ответить)

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