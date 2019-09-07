Лингард заболел и вернулся в "Юнайтед"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард досрочно вернулся из сборной Англии, сославшись на болезнь.
26-летний Лингард принял участие во всех четырех матчах "красных дьяволов" в этом сезоне Премьер-Лиги и, несмотря на определенную критику насчет своей игры, был вызван в сборную Англии.
Однако тренировку англичан в пятницу Джесси внезапно пропустил, а сейчас сборная официально объявила, что Лингард не примет участия в матчах против Болгарии и Косово в рамках отбора к Евро-2020.
Какого рода болезнь сразила Лингарда, не сообщается. Теперь наблюдением Джесси займутся доктора "Юнайтед".
07.09.2019 19:00
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cкамцо всяким сборным проплачивает лишь бы их днища не сломались и забирают обратно
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