Дармиан: "Ван Галь и Моуриньо — два отличных тренера"

Защитник "Пармы" Маттео Дармиан заявил, что в период выступлений за "Манчестер Юнайтед" ему довелось поработать с двумя отличными тренерами, проигнорировав Оле Гуннара Сульшера.

Напомним, на днях 29-летний итальянец вернулся на родину, покинув "Олд Траффорд" спустя четыре года после своего перехода из "Торино".



Летом 2015 Дармиана в "Юнайтед" приглашал Луи Ван Галь, а позже Маттео довелось поработать с Жозе Моуриньо и Сульшером, но последний не произвел большого впечатления на защитника.



"Ван Галь и Моуриньо — два отличных тренера, они многое выиграли, и они известны. Это два отличных тренера, которые оставили мне кое-что позитивное, и я благодарен им", — цитирует Дармиана Goal.