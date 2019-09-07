Дармиан: "Ван Галь и Моуриньо — два отличных тренера"

Маттео Дармиан Защитник "Пармы" Маттео Дармиан заявил, что в период выступлений за "Манчестер Юнайтед" ему довелось поработать с двумя отличными тренерами, проигнорировав Оле Гуннара Сульшера.

Напомним, на днях 29-летний итальянец вернулся на родину, покинув "Олд Траффорд" спустя четыре года после своего перехода из "Торино".

Летом 2015 Дармиана в "Юнайтед" приглашал Луи Ван Галь, а позже Маттео довелось поработать с Жозе Моуриньо и Сульшером, но последний не произвел большого впечатления на защитника.

"Ван Галь и Моуриньо — два отличных тренера, они многое выиграли, и они известны. Это два отличных тренера, которые оставили мне кое-что позитивное, и я благодарен им", — цитирует Дармиана Goal.


Метки Дармиан, Манчестер Юнайтед, Парма

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2019 18:00

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