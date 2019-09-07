Капелло не считает Лукаку игроком мирового уровня

Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло заявил, что не считает нападающего Ромелу Лукаку игроком мирового уровня.

Минувшим летом "Манчестер Юнайтед" продал Лукаку в "Интер" по сделке стоимостью 73 миллиона фунтов — немного дешевле, чем сами "красные дьяволы" купили Ромелу у "Эвертона" два года назад.



Этот переход стал одним из самых громких в летнее трансферное окно во всей Европе, однако Капелло не видит в бельгийском бомбардире суперзвезду.



"Лукаку — хороший игрок с хорошим движением. Он уже забил два гола, отличившись с пенальти и после ошибки голкипера. Он может быть полезен на поле, но он не игрок мирового уровня", — сообщил Капелло радиостанции Deejay.