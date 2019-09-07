Капелло не считает Лукаку игроком мирового уровня

Ромелу Лукаку Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло заявил, что не считает нападающего Ромелу Лукаку игроком мирового уровня.

Минувшим летом "Манчестер Юнайтед" продал Лукаку в "Интер" по сделке стоимостью 73 миллиона фунтов — немного дешевле, чем сами "красные дьяволы" купили Ромелу у "Эвертона" два года назад.

Этот переход стал одним из самых громких в летнее трансферное окно во всей Европе, однако Капелло не видит в бельгийском бомбардире суперзвезду.

"Лукаку — хороший игрок с хорошим движением. Он уже забил два гола, отличившись с пенальти и после ошибки голкипера. Он может быть полезен на поле, но он не игрок мирового уровня", — сообщил Капелло радиостанции Deejay.


Метки Интер, Капелло, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2019 17:25

Количество просмотров Просмотров: 641

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. zubast 07.09.2019 18:26 # zubast
    уверенно толдоним про 73 млн фунтов, когда тренер Интера Конте на прямую сказал - там 65 млн евро на 5 лет...

    (ответить)

  2. mancunia-planet 07.09.2019 18:14 # mancunia-planet
    Дон Фабио хуйни не скажет

    (ответить)

  3. makeewadim 07.09.2019 17:58 # makeewadim
    мдээ.. жирдяю даже в италии не спрятаться не скрыться от дождя

    (ответить)

  4. lambert757 07.09.2019 17:55 # lambert757
    Нападающих мирового уровня сейчас не так уш и много

    (ответить)

  5. electric 07.09.2019 17:30 # electric
    Капелло умный малый.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: