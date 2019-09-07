Капелло не считает Лукаку игроком мирового уровня
Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло заявил, что не считает нападающего Ромелу Лукаку игроком мирового уровня.
Минувшим летом "Манчестер Юнайтед" продал Лукаку в "Интер" по сделке стоимостью 73 миллиона фунтов — немного дешевле, чем сами "красные дьяволы" купили Ромелу у "Эвертона" два года назад.
Этот переход стал одним из самых громких в летнее трансферное окно во всей Европе, однако Капелло не видит в бельгийском бомбардире суперзвезду.
"Лукаку — хороший игрок с хорошим движением. Он уже забил два гола, отличившись с пенальти и после ошибки голкипера. Он может быть полезен на поле, но он не игрок мирового уровня", — сообщил Капелло радиостанции Deejay.
07.09.2019 17:25
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уверенно толдоним про 73 млн фунтов, когда тренер Интера Конте на прямую сказал - там 65 млн евро на 5 лет...
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Дон Фабио хуйни не скажет
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мдээ.. жирдяю даже в италии не спрятаться не скрыться от дождя
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Нападающих мирового уровня сейчас не так уш и много
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Капелло умный малый.
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