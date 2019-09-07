Сын Райт-Филлипса заключил профессиональный контракт с "Сити"

Сын бывшего игрока сборной Англии Шона Райт-Филлипса заключил свой первый профессиональный контракт в карьере, связав себя узами с "Манчестер Сити".

Напомним, сам Шон лишь пару недель назад объявил о завершении игровой карьеры. Однако теперь богатая на таланты футбольная династия получила пополнение.



Накануне 17-летний Димарджио Райт-Филлипс обзавелся статусом профессионального футболиста, подписав контракт с "Сити", в системе которого он находится уже шесть лет.



Как и отец в свое время, Райт-Филлипс-младший выступает на позиции вингера, забив четыре гола и отдав 11 результативных передач в 22 матчах за команду U-18 "горожан" в прошлом сезоне.



"Молодец, сын! Твой папа очень гордится, продолжай упорно работать, а остальное приложится!" — написал Шон в инстаграме.