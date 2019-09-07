Маркус Рэшфорд ответил Оуэну

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд ответил на критику Майкла Оуэна по поводу его бомбардирского таланта.

На текущей неделе Оуэн заявил, что не видит в 21-летнем Рэшфорде бомбардира и игрока, который одержим голами. Маркус с этим согласиться не может и считает, что выводы легенды английского футбола поверхностны.

"Он (Оуэн) может говорить, только исходя из того, что видит. Тогда как люди из моего окружения знают наверняка".

"Особенно в молодом возрасте, ты играешь в футбол, потому что видишь вещи, которые тебе нравятся. Для меня это были голы и то восхищение, которое испытывают люди".

"Так что для меня важно то, что я знаю. Я знаю, чего я хочу, кем я хочу стать и кем я стану, если буду сосредоточен на этом".

"Если бы вы видели тренировки, то поняли, как все устроено. Я могу использовать Харри Кейна как пример. Он один из лучших бомбардиров, с которыми я играл, и мысленно я стараюсь как можно сильнее к нему приблизиться".

"Поэтому, если он забивает шесть, ты тоже хочешь забить шесть. Если он забивает семь, ты хочешь забить восемь. Такого рода мелочи ускользают от внимания людей", — цитирует Рэшфорда Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Оуэн, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2019 15:00

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  1. sharnu 07.09.2019 15:16 # sharnu
    Не понял его. где его ответ Оуэну?

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  2. frisby 07.09.2019 15:09 # frisby
    ну тупая чёрная абезьяна..херни какой то наплёл..и ту стопудов агент написал..типикал скам

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