Уолш уверен, что "Юнайтед" будет сложно переманить Мэддисона

Экс-защитник "Лестера" Стив Уолш уверен, что "Манчестер Юнайтед" будет непросто переманить звезду "лис" Джеймса Мэддисона.

22-летний Мэддисон великолепно начал новый сезон, свидетельством чему стал его вызов в сборную Англии на матчи против Болгарии и Косово в рамках отбора Евро-2020.



Согласно слухам, за прогрессом Джеймса внимательно следит "Юнайтед", собираясь сделать свое предложение о покупке следующим летом. Однако Уолш, полный тезка бывшего скаута "Лестера", убежден, что переманить Мэддисона "красным дьяволам" будет еще сложнее, чем Харри Магуайра.



"Он счастлив там, где находится. В "Лестере" он номер один. И я думаю, он благодарен "Лестеру" за шанс заиграть в Премьер-Лиге, потому что до этого он выступал в "Норвиче", пускай и очень хорошо. Он совершил большой шаг благодаря клубу".



"Мы потратили хорошие деньги (20 миллионов фунтов) на него, и теперь он становится игроком топ-уровня. Думаю, он понимает, что на другой стороне трава не всегда зеленее, и я уверен, он знает, что такое преданность. По крайней мере, так кажется".



"Он очень простой парень и отличный человек. У него есть все, чтобы стать одним из лучших игроков в мире, если он продолжит так же прогрессировать", — сообщил Уолш Daily Express.