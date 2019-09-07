Триппьер шокировал "Атлетико" своей формой

Защитник "Атлетико" Киран Триппьер шокировал свой новый клуб своей превосходной физической готовностью.

Команда Диего Симеоне всегда отличалась высокой выносливостью и отличной трудоспособностью, и в этом есть большая заслуга тренера по физической подготовке Оскара Ортеги.



61-летний уругваец Ортега столь же требователен к игрокам, как и Симеоне, и изнурительный предсезонный период для футболистов "Атлетико" — это дело рук именно Оскара.



Например, летом Ортега обустроил специальную рампу длиной 50 метров и с уклоном в 30 градусов. После такого интенсивного упражнения нападающий Диего Коста почувствовал тошноту и был на время дезориентирован.



А вот Триппьера требования Ортеги не удивили — наоборот, это Триппьер удивил Ортегу и других представителей тренерского штаба "Атлетико".



Купленный у "Тоттенхэма" за 22.8 млн. фунтов защитник прибыл в Мадрид в отличной форме и продемонстрировал выдающиеся показатели во всех тестах на физическую готовность, даже получив прозвище "зверь".



Добавим, отличная форма уже помогла Триппьеру вернуться в сборную Англии. Киран был вызван на матчи против Болгарии и Косово в отборе к Евро-2020.