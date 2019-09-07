Триппьер шокировал "Атлетико" своей формой

Киран Триппьер Защитник "Атлетико" Киран Триппьер шокировал свой новый клуб своей превосходной физической готовностью.

Команда Диего Симеоне всегда отличалась высокой выносливостью и отличной трудоспособностью, и в этом есть большая заслуга тренера по физической подготовке Оскара Ортеги.

61-летний уругваец Ортега столь же требователен к игрокам, как и Симеоне, и изнурительный предсезонный период для футболистов "Атлетико" — это дело рук именно Оскара.

Например, летом Ортега обустроил специальную рампу длиной 50 метров и с уклоном в 30 градусов. После такого интенсивного упражнения нападающий Диего Коста почувствовал тошноту и был на время дезориентирован.

А вот Триппьера требования Ортеги не удивили — наоборот, это Триппьер удивил Ортегу и других представителей тренерского штаба "Атлетико".

Купленный у "Тоттенхэма" за 22.8 млн. фунтов защитник прибыл в Мадрид в отличной форме и продемонстрировал выдающиеся показатели во всех тестах на физическую готовность, даже получив прозвище "зверь".

Добавим, отличная форма уже помогла Триппьеру вернуться в сборную Англии. Киран был вызван на матчи против Болгарии и Косово в отборе к Евро-2020.


Метки Атлетико, Тотенхэм, Триппьер

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2019 13:00

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  1. chelsea-soul 07.09.2019 13:07 # chelsea-soul
    Всегда приятно видеть профи. Берем пример

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  2. champion19 07.09.2019 13:02 # champion19
    Все равно он Трепло

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