Триппьер шокировал "Атлетико" своей формой
Защитник "Атлетико" Киран Триппьер шокировал свой новый клуб своей превосходной физической готовностью.
Команда Диего Симеоне всегда отличалась высокой выносливостью и отличной трудоспособностью, и в этом есть большая заслуга тренера по физической подготовке Оскара Ортеги.
61-летний уругваец Ортега столь же требователен к игрокам, как и Симеоне, и изнурительный предсезонный период для футболистов "Атлетико" — это дело рук именно Оскара.
Например, летом Ортега обустроил специальную рампу длиной 50 метров и с уклоном в 30 градусов. После такого интенсивного упражнения нападающий Диего Коста почувствовал тошноту и был на время дезориентирован.
А вот Триппьера требования Ортеги не удивили — наоборот, это Триппьер удивил Ортегу и других представителей тренерского штаба "Атлетико".
Купленный у "Тоттенхэма" за 22.8 млн. фунтов защитник прибыл в Мадрид в отличной форме и продемонстрировал выдающиеся показатели во всех тестах на физическую готовность, даже получив прозвище "зверь".
Добавим, отличная форма уже помогла Триппьеру вернуться в сборную Англии. Киран был вызван на матчи против Болгарии и Косово в отборе к Евро-2020.
07.09.2019 13:00
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Всегда приятно видеть профи. Берем пример
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Все равно он Трепло
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